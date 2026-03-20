「今日の夕飯、何にしよう…」。仕事に家事、育児と一日中走り抜けて、電池切れ寸前の夕暮れ時にふと頭をよぎるこの悩み。献立を考える気力も、凝った料理を作る余裕も残っていないけれど、家族にはおいしくて栄養のあるものを食べさせたい。そんな願いにそっと寄り添い、SNSで100万回再生を記録したのが、うらら（＠urara_recipe）さんの「カリカリポテト」です。材料は新じゃがとチーズだけ。驚くほどシンプルで、家族が笑顔になる「お守りレシピ」の秘密を聞きました。

【写真】「おかわり必至！の呼び声」カリカリポテトの作り方「今すぐメモを！」（全10枚）

「100万再生」が証明。頑張りすぎない日の正解

食生活アドバイザーの資格を持ち、SNSでレシピを発信しているうららさんは1歳のお子さんを育てるママ。育児に追われ、ゆっくりキッチンに立つ時間すらないなかでも、同じように「食事作り」という見えない重圧と戦うママたちの助けになりたいと、野菜を使ったメニューを発信しています。

そんなうららさんが「家族みんなで笑顔になれる味」と太鼓判を押すのが、今が旬の新じゃがを使った「カリカリポテト」です。

揚げ焼きにした新じゃがに、チーズをたっぷりとからめてこんがり。香ばしさと、ほっくり食感がクセになるこのひと皿は、SNSで100万再生を突破し「おかわり連発が止まりません！」「子どもに好評でリピ確定です」と、絶賛の声が相次ぐ救世主レシピなんです。

キッチンに立つ時間を「子どもとの時間」へ

驚くのは、主な材料は新じゃがとチーズのたったふたつ、というその圧倒的なシンプルさです。じゃがいもを4等分にカットし、耐熱ボウルに入れてラップをして、電子レンジで加熱して火を通します。水けをきったらフライパンで焼き色がつくまで焼き、ピザ用チーズを投入。カリカリになるまで焼き、好みで塩、粗びき黒こしょう、パセリを振ったらできあがりです。

「このレシピの一番の魅力は、チーズとじゃがいもの食感のコントラストです。チーズのカリカリを作るコツはピザ用など、とけるタイプのチーズをたっぷり使い、焦らずじっくり焼くこと。じゃがいもをレンジで加熱するときは火の通りにムラが出ないように、レンジ加熱の途中で上下を混ぜるひと手間を加えています。菜箸を差して硬いようなら30秒から1分ほどプラスで加熱して、しっかり火を通してくださいね」

チーズの塩気が効いているので、味つけは塩と粗びき黒こしょうで味を整えるだけ。調味料を計る煩わしさがないのも、忙しいときにはありがたいメリットです。食べ応えのある一品を献立にプラスしたいときや、肉料理のつけあわせとしても大活躍しますよ。ガーリックパウダーやコンソメをプラスし、濃い目の味つけにすればおつまみにもばっちりです。

さらに、このレシピには「後片づけ」という料理最大のハードルをラクにする工夫も。

「じゃがいもを揚げ焼きにするので、残った油はキッチンペーパーでさっと拭き取るだけ。油の処理に使っていた数分間を、子どもと遊んだり、自分のホッとする時間に変えてもらえたら嬉しいです」

野菜の一品が「私を大事にしている」実感に

うららさんがレシピ発信を始めたのは、自分自身の苦い経験がきっかけでした。

「子どもが生まれ、初めての慣れない育児に奮闘するなかで、長年好きだった料理が楽しめなくなった時期がありました。献立を考える余裕もなく、手間もかけられない。『このままではダメだ』と自分を責めて、とても苦しかったんです。だからこそ、同じように大変なママの選択肢を増やせたらとレシピを発信するようになりました」

特にこだわっているのは、旬の野菜を使うこと。

「お惣菜に頼る日があっても、野菜料理がひと皿あるだけで『家族や自分の健康を守れている』という実感が持てますよね。旬の野菜は価格も安くて、栄養豊富。カリカリポテトの新じゃがはビタミンCが豊富なんですよ。

以前、肌荒れや便秘に悩んでいた時期があったんですが、意識して野菜を食べるようにしたらみるみる改善したんです。でも、野菜が体にいいというのはわかっていても、マンネリや手間に悩むママは多いはず。私のレシピが『何も考えなくても、これさえ作れば大丈夫』という、心の支えになれたら嬉しいです」

…

毎日の「何を作ろう」「栄養を考えなくちゃ」というプレッシャーに押しつぶされそうなとき、うららさんのカリカリポテトは心を軽くしてくれる救世主のようなひと皿です。「もう料理は無理！」そんな日のあなたの味方になっている、人におすすめしたいレシピはありますか？

取材・文：阿部祐子 写真：うらら