女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止期間中に見たテレビの感想について言及した。

活動休止中のテレビについて感想を聞かれたフワちゃんは「めちゃめちゃ見てました、毎日。テレビ超見てました」と明かした。

さらに垣花から「自分のいないテレビの世界どうでしたか」と聞かれ、フワちゃんは「やっぱりテレビは自分がいなくても面白いね。今も見てます」と笑った。

番組出演の肩書は「YouTuber芸人」だった。MCの垣花正から「いろいろあったあとの初の生放送出演、フワちゃんです」と紹介され笑顔。「お久しぶりで〜す。プロレスラーになったフワちゃんです」と切り出した。水色のリングコスチュームにTシャツを合わせて出演。パンチをする姿を披露した。

金曜MCのミッツ・マングローブから「スタイルめっちゃよくなった。締まってますね」と絶賛されると、フワちゃんは「さすがにミッツ・マングローブは倒せないかも」とエルボーを繰り出すそぶりをした。さらに「『5時夢』のために、カラコンもツケマ（ツケ眉毛）もぶち込んできたからね」と笑顔を見せていた。

生放送の出演の感想を問われ「うれしすぎる。ずっとここ来てたスタジオだから。アンミカさんとかクリス松村に囲まれ。知ってるにおい」と、トレードマークの「タメ口」は健在だった。

フワちゃんは昨年12月、スターダムへの入団を発表し、プロレスでの活動復帰宣言を行った。同年12月29日、東京・両国国技館大会でプロレスにおける“師匠”葉月とシングルマッチで再スタートを切った。