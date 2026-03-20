熊本にもブーム到来！マシンピラティス

今、熊本県内で急速に広がるフィットネスがあります。女性を中心に人気が高まる「マシンピラティス」です。

【写真を見る】あのTSUTAYAも参入 ブーム到来！〝マシンピラティス〟「熊本でもかなりの波が来ている」

「ご入会いただく方がどんどん増えている。」

「今、マシンピラティスがブームになっている。」

全国で専門スタジオが次々とオープンする中、熊本でも異業種からの参入やマシンの導入が進み、“ブームの兆し”を見せています。

熊本県内で広がるマシンピラティスの最前線に迫りました。

TSUTAYA×マシンピラティス

去年12月、マシンピラティスの専門スタジオが熊本市の南熊本にオープンしました。

本の販売やレンタル事業を手掛ける、あの「TSUTAYA」が九州で初めて出店したのです。

TSUTAYA本部 臼田あゆみ さん「昨今の健康ブームの高まりを受けて、新事業として、ピラティススタジオやジムなどを全国で展開している。熊本ではTSUTAYAの店舗で女性の利用客が多いこともあり、熊本の女性たちに美と健康を届けたい思いから九州初となるピラティススタジオをオープンした」

ピラティスとは、体幹やインナーマッスルを鍛えて姿勢を改善し、体を整えるエクササイズの一つです。

これまで主流だったマットピラティスに対し、専用マシンを使って体の動きを補助するのが「マシンピラティス」です。

バネの力で動きをサポートするため、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。

最近は、SNSやKPOPアイドルの発信などをきっかけに若い世代を中心として人気に火がついています。

このスタジオでは、月に150回以上のレッスンを実施して、30代から60代まで、幅広い世代が通っています。

利用者「正しい姿勢でいろんなところを意識しながらできるので、楽しく通えています」

利用者「サポートがあるので運動が苦手な人でも、やりやすい。腰痛が楽になりました」

インストラクター 荒牧寿里 さん「膝や腰が痛い人でも、マシンにはサポートがたくさん付いているので、そこまで負荷をかけずに、体を整えられる。年配の人でも気軽にできるエクササイズ」

スタジオは、レッスンの前後に本を手に取り、ゆったりと過ごせる空間づくりも特徴です。

TSUTAYAでは、現在、全国でピラティス事業を拡大していて、今後も出店を進めていく方針です。

理学療法士×マシンピラティス

益城町の複合施設マシキラリにあるスタジオは、理学療法士が運営しています。

「体の専門家」という強みを生かし、不調の改善やリハビリ目的の利用者も増えているといいます。

TURTLE 古賀泰斗 さん「体に不安や不調を抱える人が安心できて、運動できるスペースを作りたいと思って、このスタジオを立ち上げました」

ここでは、マンツーマンが基本です。

利用者の体の状態に合わせ、無理のないメニューを組み立てます。

TURTLE 古賀泰斗 さん「ピラティスの効果は、猫背や反り腰などの姿勢の改善、慢性的な肩こりや腰痛などの改善。マシンを使うことで、足をどういう風に伸ばしたらいいか、手をどういう風に動かしたらいいかなど、サポートを受けて行うことができます。なので運動が初心者の人や、体が硬くて、うまく動かせない方に、マシンを使うと、より動きが分かりやすいと思う」

男性も通えるため、利用者の中には、けがをしない体づくりを目指すスポーツ選手や、リハビリとして通う人もいるそうです。

一年ほど前からスタジオに通う、外山さんもリハビリが目的です。

利用者 外山由恵さん「手術の後が突っ張る感じがするということを言っても、これくらいから始めましょうかとか、アドバイスを頂けるので、すごく助かっています。自分の体の変化がより敏感に分かるようになって、非常に良い状態が保てていると思います。70歳を過ぎても通えるように頑張っていきたい」

12台のマシンがフル回転

今年1月、熊本市南区にあるイオンタウン西熊本内にオープンした全国展開のフィットネススタジオでも、新たにマシンピラティスを導入しました。

インストラクター Ruka さん「今、全国的にピラティスの需要がすごく高まっていて、熊本でも街中でピラティススタジオが増えているので、その波にのって導入した」

スタジオでは、12台のマシンが設置され、朝から夜までレッスンが組まれて、日々多くの利用者が訪れています。

インストラクター Ruka さん「ほとんどのレッスンが満席で、西熊本店は、一日で150人が利用している。熊本でもかなりマシンピラティスの波がきているなと感じます」

健康志向の高まりを背景に、年齢や性別を問わず、誰もが気軽に始められると、マシンピラティスの波は熊本でも確実に広がっています。