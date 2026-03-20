気象台は、午後6時15分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 20日18:15時点

秋田県の海上では、20日夜遅くから21日未明まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□暴風雪警報【発表】

20日夜遅くから21日未明にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報

22日にかけて注意



■能代市

□暴風雪警報【発表】

20日夜遅くから21日未明にかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s





□なだれ注意報22日にかけて注意■横手市□なだれ注意報22日にかけて注意■大館市□なだれ注意報22日にかけて注意■男鹿市□暴風雪警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■湯沢市□なだれ注意報22日にかけて注意■鹿角市□なだれ注意報22日にかけて注意■由利本荘市□暴風雪警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報22日にかけて注意■潟上市□暴風雪警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■大仙市□なだれ注意報22日にかけて注意■北秋田市□なだれ注意報22日にかけて注意■にかほ市□暴風雪警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報22日にかけて注意■仙北市□なだれ注意報22日にかけて注意■小坂町□なだれ注意報22日にかけて注意■上小阿仁村□なだれ注意報22日にかけて注意■藤里町□なだれ注意報22日にかけて注意■三種町□暴風雪警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■八峰町□暴風雪警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報22日にかけて注意■五城目町□なだれ注意報22日にかけて注意■美郷町□なだれ注意報22日にかけて注意■羽後町□なだれ注意報22日にかけて注意■東成瀬村□なだれ注意報22日にかけて注意