複雑な家庭で暮らす女子高生の心の支えは、幼いときに教わった“神様のために身を捧げた兎”の話だった／兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる1

複雑な家庭で暮らす女子高生の心の支えは、幼いときに教わった“神様のために身を捧げた兎”の話だった／兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる1