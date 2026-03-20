女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止後、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送で、大物歌手から太鼓判を押された。

同番組を出演をめぐって、フワちゃんは先週13日に「来週金曜の5時に夢中出ます ご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります！」と宣言していた。

進行の垣花正から「ご意見番というのは（中尾）ミエさん、ミッツ（・マングローブ）さんのことを指してるわけですね」と聞かれ、フワちゃんは「そうです。何を言われるか分からない。ブルブルブル…」と返答した。

金曜コメンテーターの中尾ミエ（79）から「だけどさ、最初にこの番組を通過すりゃあさ、あとは楽でしょ」と助言。すかさず垣花から「この番組というかミエさんを通過すれば。関所」とツッコミが入った。

中尾は「いいアレだったと思うよ、最初にしては」と太鼓判を押した。さらに「今さ、世の中がおかしいじゃない。ちょっと言ったら、セクハラだパワハラだって。あたし、今の時代だったら、とうに抹殺されてる。あなた、大丈夫よ」と語り、スタジオの爆笑を引き出した。

番組出演の肩書は「YouTuber芸人」だった。MCの垣花正から「いろいろあったあとの初の生放送出演、フワちゃんです」と紹介され笑顔。「お久しぶりで〜す。プロレスラーになったフワちゃんです」と切り出した。水色のリングコスチュームにTシャツを合わせて出演。パンチをする姿を披露した。

金曜MCのミッツ・マングローブから「スタイルめっちゃよくなった。締まってますね」と絶賛されると、フワちゃんは「さすがにミッツ・マングローブは倒せないかも」とエルボーを繰り出すそぶりをした。さらに「『5時夢』のために、カラコンもツケマ（ツケ眉毛）もぶち込んできたからね」と笑顔を見せていた。

生放送の出演の感想を問われ「うれしすぎる。ずっとここ来てたスタジオだから。アンミカさんとかクリス松村に囲まれ。知ってるにおい」と、トレードマークの「タメ口」は健在だった。

フワちゃんは昨年12月、スターダムへの入団を発表し、プロレスでの活動復帰宣言を行った。同年12月29日、東京・両国国技館大会でプロレスにおける“師匠”葉月とシングルマッチで再スタートを切った。