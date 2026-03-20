サッカーUEFAチャンピオンズリーグは、ホーム＆アウェー形式によるノックアウトフェーズのラウンドオブ16の第2戦が、現地17日、18日に開催。

リーグフェーズ上位チームがホームとなる第2戦。第1戦の敵地で勝利していたバイエルン（ドイツ）は、アタランタ（イタリア）にホームでの第2戦も4得点を奪い、危なげなくベスト8進出。ケガから復帰したDF伊藤洋輝選手（バイエルン）は後半38分から途中出場しています。

第1戦の敵地で引き分けた、アーセナル（イングランド）とバルセロナ（スペイン）もホームでの第2戦で勝利。アーセナルはレバークーゼン（ドイツ）に2−0。バルセロナはニューカッスル（イングランド）に7得点を奪う大勝を飾りました。

第1戦のホームで勝利を飾ったパリ サンジェルマン（フランス）、レアル マドリード（スペイン）、アトレチコ マドリード（スペイン）の3チームもベスト8進出。パリ サンジェルマンはチェルシー（イングランド）に、レアル マドリードはマンチェスター シティ（イングランド）にそれぞれ2連勝。アトレチコ マドリードは第2戦トッテナム（イングランド）に敗れるも、7−5で勝利しています。

第1戦を落としながらも、ベスト8進出を決めたのはリバプール（イングランド）、スポルティング（ポルトガル）。リバプールはホームでガラタサライ（トルコ）に4得点で快勝。スポルティング（ポルトガル）は第1戦3点のビハインドを背負いながらも、第2戦のホームで5得点を奪い大逆転。MF守田英正選手（スポルティング）はスタメン出場しています。

【ラウンドオブ16 2戦合計結果】（）はリーグフェーズ順位パリ サンジェルマン（11位/フランス）8−2＜第1戦5−2、第2戦3−0＞ チェルシー（6位/イングランド）リバプール（3位/イングランド）4−1＜第1戦0−1、第2戦4−0＞ ガラタサライ（20位/トルコ）レアル マドリード（9位/スペイン）5−1＜第1戦3−0、第2戦2−1＞ マンチェスター シティ（8位/イングランド）バイエルン（2位/ドイツ）10−2＜第1戦6−1、第2戦4−1＞ アタランタ（15位/イタリア）バルセロナ（5位/スペイン）8−3＜第1戦1−1、第2戦7−2＞ ニューカッスル（12位/イングランド）アトレチコ マドリード（14位/スペイン）7−5＜第1戦5−2、第2戦2−3＞ トッテナム（4位/イングランド）スポルティング（7位/ポルトガル）5−3＜第1戦0−3、第2戦5−0＞ ボデ/グリムト（23位/ノルウェー）アーセナル（1位/イングランド）3−1＜第1戦1−1、第2戦2−0＞ レバークーゼン（16位/ドイツ）