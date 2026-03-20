みなとみらい地区を背に、海上を進む「飛鳥掘廖畉Ｇ１月、横浜港内（木田 亜紀彦写す）

横浜港への２０２５年のクルーズ船寄港数（速報値）が博多港と並び計２０９回となり、２年ぶりに日本一となったことが国土交通省のまとめで分かった。新型コロナウイルス禍の影響でしばらく伸び悩んだが、日本船や外国船の横浜発着クルーズが好調に推移。日本の海の玄関口として長年にわたる客船受け入れ態勢の構築と誘致活動が結実した。

３位以下は那覇港（２０５回）、長崎港（１９８回）、神戸港（１４２回）と続いた。外国船の寄港数をみると、１位は長崎港が１９４回。横浜港は１０５回で７位だったが、日本船寄港数は１０４回で１位を獲得。全体で博多港と並び１位タイとなった。

新型コロナの感染拡大が続いた２０年から横浜港の寄港数は伸び悩み、３年連続で２位だった。しかし２３年３月から国際クルーズ船の受け入れを再開し、同年は１７１回で１位に。しかし、２４年は船会社の寄港先の変更や天候不良の影響で１４６回で４位にとどまり、博多港（２０４回）にトップを奪われていた。

２５年は、市が誘致に取り組んできた郵船クルーズ（横浜市西区）の客船「飛鳥掘廚就航し、「飛鳥供廚箸箸發鵬Ｉ郵舛鯣着点とする日本船が増加。英国船籍の「ダイヤモンド・プリンセス」など横浜発着ツアーを行う外国船が増えたことも寄港数増に貢献した。