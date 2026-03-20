女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。番組の最後、プロレス技を披露する一幕があった。

視聴者からのメールで、フワちゃんのプロレス技が見たいなどのリクエストがあった。フワちゃんは満面の笑みを浮かべ、進行役の元ニッポン放送のフリーアナ垣花正（54）をターゲットに。その垣花はカツラ着用を公表しており、スヴェンソンを愛用している。

フワちゃんが席から立ち上がり「こっちこいこのヤロー！」と垣花をスタジオ中央に誘導。その間、金曜MCのミッツ・マングローブから「髪だけ引っ張んないでね」とツッコミがあった。

そんな中、フワちゃんは、アントニオ猪木さんの必殺技「卍固め」を垣花相手に見事、決めてみせた。フワちゃんの左足が垣花の首元をロックする過程で、カツラの着脱はなかった。垣花はフワちゃんのキックも浴びつつ「うれしい」と思わず語った。

フワちゃんは24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止後、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰となった。

先週13日には自身のXで「来週金曜の5時に夢中出ます ご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります！」と力強く宣言。この日も「本日、5時に夢中生放送です！ プロレスラーとして、清く正しく、スポーツマンシップ満々でお邪魔させていただきます！」とつづっていた。

番組出演の肩書は「YouTuber芸人」だった。MCの垣花正から「いろいろあったあとの初の生放送出演、フワちゃんです」と紹介され笑顔。「お久しぶりで〜す。プロレスラーになったフワちゃんです」と切り出した。水色のリングコスチュームにTシャツを合わせて出演。パンチをする姿を披露した。

金曜MCのミッツ・マングローブから「スタイルめっちゃよくなった。締まってますね」と絶賛されると、フワちゃんは「さすがにミッツ・マングローブは倒せないかも」とエルボーを繰り出すそぶりをした。さらに「『5時夢』のために、カラコンもツケマ（ツケ眉毛）もぶち込んできたからね」と笑顔を見せていた。

生放送の出演の感想を問われ「うれしすぎる。ずっとここ来てたスタジオだから。アンミカさんとかクリス松村に囲まれ。知ってるにおい」と、トレードマークの「タメ口」は健在だった。

フワちゃんは昨年12月、スターダムへの入団を発表し、プロレスでの活動復帰宣言を行った。同年12月29日、東京・両国国技館大会でプロレスにおける“師匠”葉月とシングルマッチで再スタートを切った。