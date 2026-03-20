村上龍が「これ以上のものは書けない」と語った小説『半島を出よ』。武装した9人の北朝鮮人が福岡ドームを占拠する衝撃の近未来SF【書評】
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村上龍は脱皮する作家である。
僕が運営するYouTubeチャンネル『斉藤紳士の笑いと文学』の中でも紹介したことがあるが、村上龍ほど変化を続けた作家も珍しいだろう。
デビュー作からは徹底してセックスとドラッグを描き、そのエネルギーは破壊衝動や音楽、スポーツへと変化していった。一貫したテーマとして横たわっていた「戦争の影」はいつしか本物の「戦闘」を描写することに移り変わり、そこに経済という要因が加わり、多くの名作を作りあげることとなった。変化のたびに脱皮を繰り返し、「この路線でこれ以上のものは書けない」と本人が語るほど、ある種の到達点に届いたその作品が『半島を出よ』（幻冬舎）である。
物語の舞台は2011年の日本。発表されたのが2005年なので、近未来を描いたSF小説である。
あらすじとしては2011年の春に9人の北朝鮮の武装コマンドがプロ野球の開幕ゲーム中の福岡ドームを占拠するところから始まる。さらに2時間後には約500名の特殊部隊が福岡市の中心部を制圧する。彼らは自らを北朝鮮の「反乱軍」だと名乗る。物語ではその後の日本政府の対応の悪さや福岡県を制圧しようとする反乱軍の武力行使の様子が描かれる。
反乱軍と北朝鮮の関係や福岡市民との関係も描かれ、ストックホルム症候群のような状況に陥り、日本政府に憎悪を抱く福岡市民が現れたりするなど物語は複雑なものになっていく。
最終的に少年たちのグループがこの反乱軍と対峙することになるのだが、この物語の大きなテーマとして「日本に対する批判」があったように思う。
2005年といえば小泉政権が5年目に突入し、側から見れば安定していた時代と言える。だが、大きなトピックとしては北朝鮮問題があり、拉致問題についても膠着状態だった。さらに日中、日露外交も劇的な進展はなく、ブッシュ政権下のアメリカの顔色を窺うばかりだった。
そんな政治状況下でこの作品は書かれた。
では、令和8年の現在、国勢はどうなっているだろうか。
現状は2005年と酷似した部分も多い。相変わらず日本は旧態依然の政治をしていて、高市総理がほんの少しだけ古い体質を変えてくれそうな期待感があるが、正直それも「期待感」の範疇を超えていない。
北朝鮮はさらにエスカレートして排他的経済水域を脅かすような弾道ミサイルとみられるものを発射し続けているし、中国やロシアとは以前にも増して関係は悪化している。
だが、問題はアメリカとの関係悪化である。
「アメリカの新しい民主党政権は日本政府の涙ぐましい強力と努力を無視した。象徴的だったのは2009年に、『トーマス』というSFX大作のアメリカ映画が日本をさしおいて中国で封切られたことだった。そのあとも、東アジアを訪問した大統領が北京で二泊、ソウルで一泊したのに、東京滞在はわずか2時間ということもあった。円の買い支えにアメリカ財務省も連邦準備銀行も協力しないという事態が何度も起こった。在日米軍は減り続けた。」
アメリカの裁量次第で国勢が左右されてしまう、というのは現代でも何も変わっていない。
トランプ大統領のベネズエラへの軍事行動やグリーンランドの領有についての問題に対して日本は対応を間違うことはできない。常にアメリカの顔色を窺っている状況はむしろ加速しているような気さえする。
世界情勢的には現代の方がより『半島を出よ』の状況に近づきつつある。
まさかそんなことは起こり得ないだろう、ということが現に起きているのが現代社会だ。そんな令和8年にこそ『半島を出よ』は突き刺さるのである。
「北朝鮮の反乱軍」が「侵略」してくる、という現実味の薄い物語の設定がなおさら日本政府の問題点や外交の難しさを浮き彫りにする。SF小説としての強度は戦闘シーンにおける圧倒的な描写と知識で補強されているが、ストーリー展開はかなり劇画的である。だが、それこそが村上龍の真骨頂であり、最大の魅力である。村上龍の夢想が現代社会に警鐘を鳴らしているのは事実である。
文＝斎藤紳士