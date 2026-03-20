「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」

韓流ブームが吹き荒れる2004年に日本で初放送された名作ドラマ「オールイン 運命の愛」(2003年)で脚光を浴びて以来、着実にキャリアを重ねてきた韓国の実力派、チソン。端正な顔立ちと変幻自在な演技力は20年以上にわたり第一線で愛され続けており、2月27日に49歳の誕生日を迎えた彼は今まさに俳優として円熟味を増した黄金期の真っ只中にいる。

そんなチソンの名を不動のものにした代表作といえば「キルミー・ヒールミー」(2015年)だろう。7つの多重人格を持つ難解な役に挑んだ姿は、多くの視聴者の心に刻まれた。また、無実の罪を負った検事を演じた「被告人」(2017年)での迫真の演技も、見る者を圧倒した。

実力派俳優チソンの良き夫、良き父親ぶりが露わになった来日ファンミーティング「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」 (C)THE STAR E&M

確かな演技力でキャリアを築く一方、忙しい合間を縫ってファンとの交流も大切にしているチソン。昨年10月には東京と大阪の2都市で約1年ぶりとなる来日ファンミーティング「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」を開催した(3月28日(土)に衛星劇場にてTV初放送)。

登場するやいなや、「皆さん、会いたかったです」と日本語で挨拶をし、詰めかけたファンを喜ばせた。天才医師を演じた「医師ヨハン」(2019年)、謎多き判事役の「悪魔判事」(2021年)、薬物中毒となった敏腕刑事を熱演した「コネクション」(2024年)...と、近年は重厚でシリアスな作品が続いているが、その素顔は驚くほど温厚で慈愛に満ちている。

「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」 (C)THE STAR E&M

最初のトークでは、「『コネクション』を終え、家族と幸せな時間を過ごしていました。子育てをしながら、有意義な人生を送っていました」と穏やかに近況を報告。「そろそろ日本のファンの皆さんに会いたくて、何としても会わせて下さいとお願いしました」と、今回のファンミーティングが実現した経緯も明かした。

事前に募集した質問に答えるコーナー"SAY BOX"でも、ファン思いで家族思いな一面が随所に。「道でチソンさんを見かけたら声をかけてもいいですか？」という質問には「もちろんです！」と即答。「せっかく会えたのだから、写真を撮ってハグもしましょう」とサービス精神旺盛なコメントを添えて歓声を集めた。

プライベートな質問にも真摯に答え、「スマホの待ち受け画面は？」には「子供たちがケンカしたので、今は僕と妻の2人の写真です」と回答。「家事が面倒な時はどうする？」という質問には、「面倒だと思っても、自分が洗濯した服を子供たちが着たり、僕が作った料理を子供たちが食べてくれると思えばできます。自分が動けば家族が楽になると思います」と語り、愛妻家であり良き父でもある姿を印象づけた。

「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」 (C)THE STAR E&M

続いては、過去に出演した4つの作品を振り返るコーナー。モニターにそれぞれの名シーンが映し出され、当時の撮影エピソードを披露する。さらに抽選で選ばれたファン1人をステージに招き、「キルミー・ヒールミー」のワンシーンを再現。緊張で固まるファンを中央へとエスコートし、やさしく手を取って「覚えておけ。俺がお前に惚れた瞬間」と名セリフを囁くと、会場は大歓声と興奮に包まれた。

ラジオDJに扮してお便りを読み上げる"Say your story"コーナーでは、ファン1人1人に語りかけるような姿が印象的。自身の経験談も交えながら相談やリクエストに誠実な言葉で応えた。その後も、じゃんけん大会や、プレゼントをエアガンで客席に飛ばす演出で会場は大盛り上がり。イベントの最後には「皆さんがいらっしゃるからいつも幸せです」と感謝を述べ、日本語で「愛してる」と伝えて歌のステージへ。イ・ムンセのバラード「彼女の笑い声だけ」を、優しい歌声でしっとりと届けたのだった。

「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」 (C)THE STAR E&M

俳優として放つ圧倒的なカリスマ性と、その裏にある誠実で愛情深い素顔。作品での鋭い演技に心を掴まれ、ファンミーティングでの人間味あふれる笑顔に触れれば、誰もがその深い沼から抜け出せなくなるに違いない。

文＝川倉由起子

放送情報

2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say

放送日時：2026年3月28日(土)21:00〜

チャンネル：衛星劇場

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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