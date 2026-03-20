防府競輪Ｇ供崑茖隠芦鵐Εナーズカップ」は２０日、２日目を行った。二次予選１０Ｒを豪快に勝利した山崎賢人（３３＝長崎）が勝負の準決に挑む。

アフロの中に入っているのは――。

二次予選１０Ｒは中釜章成と菊池岳仁がやり合ったところを、豪快にのみ込んで１着。レース後は「前がやり合ってのものなので」と確たる手応えとはいかないものの、世界選手権ケイリン覇者のスピードは天神バンクに轟いた。

ナショナルチームを卒業し「長崎に帰りました。荒井（崇博）さんや井上（昌己）さんたちと練習して、なんか懐かしい感じですね。その中で自分のやりたい練習もできるので」と地元に帰って再進撃を誓っている。Ｇ気鮗茲襪海箸世韻鯡椹悗弘貲。このＧ兇任泙困老莨／塀个巴討澆鬚弔韻燭ぁ

準決１２Ｒは荒井崇博、山田英明とラインを組む。荒井が「競輪祭の時に点数を持っている方が、と話していた」と番手回り。山田も「自分もしっかり話をさせてもらいました」と九州３番手に決まった。

後ろの２人が思いを秘めているのは山崎も分かっている。そんな２人が話す様子を見つめつつ、アフロの中には「３人で決勝へ」の思いが充満したことだろう。豪脚爆発による、歓喜の瞬間到来を待ちたい。