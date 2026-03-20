3児の母・丸高愛実「餃子の残った皮で簡単ピザ」に絶賛の声「アイデア天才」「簡単で美味しそう」
【モデルプレス＝2026/03/20】タレントの丸高愛実が3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。残った餃子の皮を使った手料理を公開した。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「アイデア天才」餃子の皮で作ったピザ
丸高は「お昼塩焼きそばにしたんだけど足りなかったらしく 餃子の残った皮で簡単ピザ 長女＆二女クッキング」とコメント。「フライパンに餃子の皮を隙間なく並べて 全体にケチャップ塗って ウインナーのせてチーズのせて 弱火で蓋してチーズとけたらできあがり」「玉ねぎとかベーコンとかピーマンとかコーンとかトッピングなんでも」とレシピを記し、チーズがとろりととけ、たっぷりのウインナーが乗せられた餃子の皮で作ったピザの写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「アイデア天才」「簡単で美味しそう」「たっぷりチーズに食欲そそられる」「真似したい」「子どもと一緒に作れて楽しそう」などの声が上がっている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「アイデア天才」餃子の皮で作ったピザ
◆丸高愛実、残った餃子の皮を使った手料理公開
丸高は「お昼塩焼きそばにしたんだけど足りなかったらしく 餃子の残った皮で簡単ピザ 長女＆二女クッキング」とコメント。「フライパンに餃子の皮を隙間なく並べて 全体にケチャップ塗って ウインナーのせてチーズのせて 弱火で蓋してチーズとけたらできあがり」「玉ねぎとかベーコンとかピーマンとかコーンとかトッピングなんでも」とレシピを記し、チーズがとろりととけ、たっぷりのウインナーが乗せられた餃子の皮で作ったピザの写真を公開した。
◆丸高愛実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「アイデア天才」「簡単で美味しそう」「たっぷりチーズに食欲そそられる」「真似したい」「子どもと一緒に作れて楽しそう」などの声が上がっている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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