水ダウ「名探偵津田」キスシーン話題の美女、美肌輝くノースリドレス姿公開「プリンセスみたい」「うっとりする美しさ」の声
【モデルプレス＝2026/03/20】女優の森山未唯が3月19日、⾃身のInstagramを更新。ドレス姿を公開した。
【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女「綺麗なボディライン」ノースリドレス姿披露
18日に開催された「CampusAward 2026」の授賞式でMCを務めたことを報告した森山は「5年前に自身も立ったこの舞台に、再び帰ってくることができて、とても光栄です」とコメント。キラキラとした装飾が印象的な薄いブラウンのノースリーブのロングドレス姿を披露し、美しいデコルテや肩のラインを見せている。また、アンバサダーを務めた実熊瑠琉とのドレス姿の2ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「うっとりする美しさ」「プリンセスみたい」「ドレスお似合い」「眼福」「綺麗なボディライン」などと反響が寄せられている。
森山は2000年3月14日生まれ、東京都出身。幼い頃から子役として活動し、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」では探偵に扮したお笑いコンビ・ダイアン津田篤宏とのキスシーンが話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女「綺麗なボディライン」ノースリドレス姿披露
◆森山未唯、ノースリドレス姿公開
18日に開催された「CampusAward 2026」の授賞式でMCを務めたことを報告した森山は「5年前に自身も立ったこの舞台に、再び帰ってくることができて、とても光栄です」とコメント。キラキラとした装飾が印象的な薄いブラウンのノースリーブのロングドレス姿を披露し、美しいデコルテや肩のラインを見せている。また、アンバサダーを務めた実熊瑠琉とのドレス姿の2ショットも公開している。
◆森山未唯の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「うっとりする美しさ」「プリンセスみたい」「ドレスお似合い」「眼福」「綺麗なボディライン」などと反響が寄せられている。
森山は2000年3月14日生まれ、東京都出身。幼い頃から子役として活動し、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」では探偵に扮したお笑いコンビ・ダイアン津田篤宏とのキスシーンが話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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