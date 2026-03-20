ENHYPEN初のライブドキュメンタリー映画、第三弾入場特典は“日本限定ポストカード”！ENGENE必携

ENHYPEN初のライブドキュメンタリー映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』より、入場者プレゼント第三弾の詳細が解禁された。

本作は、2024年11月から2025年1月まで開催された3回目のワールドツアー日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN」の追加公演、「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-」を映像化したもの。

【注目】“ヒスン脱退”余波が拡大

ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大舞台に立った、7月6日の味の素スタジアム公演の模様が余すことなく収録されている。

スタジアムでの圧巻のパフォーマンス映像はもちろん、公演を終えたメンバーが語るツアーの裏側や、ENGENE（ファン）への感謝の言葉をたっぷりとらえたインタビュー映像まで収録したライブドキュメンタリー映画となっている。

そんな本作の入場者プレゼント第三弾は「スペシャルポストカード（全2種ランダム）」（サイズ：100mm×148mm）。

©2026 BELIFT LAB INC. & HYBE JAPAN & CJ 4DPLEX Japan All Rights Reserved.

今回の入場者プレゼントのみでしか使用されていない、メンバーそれぞれのパフォーマンスカットを組み合わせたスペシャルポスターをデザインしたポストカードで、どちらの絵柄も日本限定。ここでしか手に入らないENGENE必携のアイテムとなっている。

配布期間は3月27日（金）〜4月2日（木）まで。一部劇場を除き、数量限定のため無くなり次第終了。入場者1名につき1枚の配布で、ランダムのため絵柄の指定や、傷・汚れによる返品・交換はできない。2D、SCREENX、4DX、ULTRA 4DX共通のプレゼントとなっている。

通常上映だけでなく、3面マルチプロジェクションでお届けするSCREENX、映画のシーンにあわせて座席が動いたり特殊効果が連動したりする体感型の4DX 、SCREENXと4DXを掛け合わせた圧倒的没入体験が可能なULTRA 4DXと、多様なフォーマットでお届けする本作。

公演を終えた彼らが語る率直なインタビューまで収録、あの夏の特別な1日のすべてを収めたライブドキュメンタリー映画をぜひ劇場で堪能してほしい。

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月10日、HEESEUNGの脱退が発表された。