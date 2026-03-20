世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭ ｉｎｓｔａｘ Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」 Ｔｏｋｙｏ Ｗｏｒｌｄ Ｆｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。男子注目のＳｈｉｇｅｋｉｘ、ＨＩＲＯ１０がスペシャル対談し、今大会への意気込みなどを語り尽くした。【後編】

Ｓｈｉｇｅｋｉｘは「ＸＩＩ Ａｆｔｅｒ Ｏｕｒｓ」の一員としてクルーバトル、ＨＩＲＯ１０はソロバトルに出場を予定している。ソロでは２３年大会を制したフィル・ウィザード（カナダ）が強力ライバルとなる。

Ｓｈｉｇｅｋｉｘ（以下『Ｓ』）「ソロとは違う挑み方になると思うけど、会場を盛り上げたい。いちＢ―ＢＯＹの情熱、パッションは変わらずあります。ＨＩＲＯ１０もそうだし、フィルとかトップレベルのＢ―ＢＯＹ、Ｂ―ＧＩＲＬが集まるイベント。いろんな人が見に来たりする。クルーでも自分のムーブを全員が見る瞬間は生まれる。そこで会場を盛り上げたい気持ちです。いろんな人に気持ちを届けたい」。

ＨＩＲＯ１０（以下『Ｈ』）「盛り上げたいですよね。自分にできること、大会でやばいことをして、それがいろんなところで取り上げられて、盛り上がって熱を届けたい。楽しみたいし、みなさんにも楽しんでもらいたいです」。

Ｓ「クルーを結成したのは２０２４年の夏です。チームはめちゃくちゃ個性が豊か。踊り方も人間性も誰一人キャラかぶりしていない。スタイル的には、バラエティに富んだチーム。皆さんにも楽しんでもらえると思います。Ｂ―ＧＩＲＬも多いので、Ｂ―ＧＩＲＬの子からすると『こんな輝き方があるんだ』と思ってもらえると思う。すでに個々で魅せているメンバーだけど、チームとしても魅せられたらいいんじゃないかな。そいうところもテーマ。ボーダレスなところを強みにしているチームです」。

Ｈ「ソロで戦ってみたいのは、フィルかな。勝ったことが無いんです」。

Ｓ「じゃあリベンジマッチしたいね。フィルはブレイキンの動きやブレイキンにおいての頭の良さ、ブレイキンを理解しているレベル、マニアックなところまで深掘っていると感じます。その真面目さと、砕けている部分。見ている方が、解放して踊っているんだなと伝わるような気がします。それくらい気持ちに邪念がないというか、ありのままでいる、その真面目さ不真面目さが強いかなと思う。ムーブももちろんすごいけど、そのバランスがちょうど良いのが、個人的に思う彼の強さです」。

Ｈ「確かに。フィジカルもやばいし、オリジナリティもすごい。なんていうか、全体的にすごい…」

Ｓ「あはは。でもそれが間違いないよね」。

Ｈ「彼はまだ名前が有名じゃないときからバトルを続けていて、５、６年くらいはずっとトップにいる。すごいリスペクトしています。確かにバランスが良いっていうのはすごく感じます」。

今大会は富士フイルム株式会社が２２年３月から特別協賛している。２人も「チェキ（ｉｎｓｔａｘ）」は普段から愛用しているという。

Ｓ「今回のチームメンバーと撮ったりします。それを集めてホワイトボードに磁石でくっつけることもしています。思い出というか、普段の自分の生活を一緒に共有している人のチェキを貼っています。レトロな要素もあるけど、本質的に目でしっかり見れる、触れるみたいな感覚が思いを込めている感じがして好き。遠征で撮ったりもしますね」。

Ｈ「チェキをプリントアウトできる機械をよく使っています。それをアルバムに入れたりしています」。

試合に出るならもちろん目標は頂点だ。大舞台への意気込みを語った。

Ｓ「目標は優勝すること。普段ソロのときに自分で自分の心を整えて、頭をさえさせて、体を準備してというのと同じようにチームでも準備して、心を一つにして、思いを固めて、しっかり体の準備をしたい。一人ではなくみんなで勝たないといけない。自分たちもいろんな経験をこれまでしてきたので、力試しというか海外の世界トップレベル集まるので頑張りたい。日本開催なので自分たちの強さをしっかりと発揮していきたいと思います」。

Ｈ「自分を解放したいです。調子が良いときは解放していて、悪いときは考えすぎて勝ち負けにこだわって、自分を出せていないと感じます。それをコントロールできたら最強だなと思うので、この大会も成長につなげたい。無意識に解放が起これば良いけど、起こらなければ頑張って解放するというか、メンタル的にコントロールして最善を尽くせる状態に持っていきたい。今回は１日しかない大会。良い意味で、負けても勝ってもいいやというメンタルを作って楽しみたい。もちろん勝ちたいし優勝したいけど、それが一番の目的ではなく、自分の今後のブレイキンの人生を考えて戦いたいです」。