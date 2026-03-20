俳優の中島歩が２０日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合、日曜・後８時）のトークライブに出席した。

同作で浅井長政役を演じる中島は、２０２１年の「青天を衝け」以来２回目の大河出演。「鎧（よろい）を着るのは大変ですよ。衣装合わせで痛い、痛い。ついにこの日がきた」と、独特の口調で冒頭から笑わせた。

実在の人物である長政を演じることに「お墓参りに行きました。怒られないように。礼儀ですよ」と持論を展開。「台本を演じることを大切にした。みんなのイメージと違うかもしれないけど、まあいいか」と、飄々（ひょうひょう）とした口ぶりを披露した。

この日は長政の妻・市役の宮粼あおいと並んでトーク。中島は共演を振り返り「大スターの宮粼さんに、優しく声をかける…。『お前が大丈夫か』と思われないようにしなきゃ、となった。（宮粼は）芯の通ったお市さんだった。芝居をシンプルに演じていて、すごく影響された。勉強させられました」と感謝した。

豊臣秀長（小一郎）役の主演・仲野太賀との共演にも喜び「太賀くんは尊敬する俳優。彼の演技が好きだなと、演じながら思った。彼自身がひょうきん者なので撮影していて楽しかった」。現場での仲野の様子について聞かれると「みんなが小一郎を見ていて想像できる感じです」とし、観客の笑いを誘った。