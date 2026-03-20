FBS福岡放送

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「春分の日」の3月20日は天気に恵まれ、春の訪れを感じる暖かな一日となりました。福岡管区気象台のソメイヨシノの「標本木」の様子はどうでしょうか。

■遠野愛アナウンサー
「まだ花は咲いていないようです。でもこの辺り、つぼみの先が少し膨らんできています。花びらのピンクが見えてきていますね。」

まだ、硬そうなつぼみが目立つものの、開花が近づいている様子はうかがえました。

民間の気象会社によりますと、福岡の桜の開花予想は3月22日だということです。

こちらでは、桜の開花より一足早く「祭り」がスタート。北九州市で始まった「小倉城桜まつり」は、多くの人たちでにぎわっています。

会場のソメイヨシノはまだ、つぼみの状態ですが。

■小川ひとみアナウンサー
「花より団子もいいですよね。出店で、みたらし団子が売られていました。いただきます。いいですね～、春ですね。」

会場を散策してみると。

■小川アナ
「桜が咲いていますよ。一本だけピンク色に色づいています。きれいですね。」

咲いていたのは、標本木と同じ「ソメイヨシノ」ではなく「エドヒガン」という桜です。

北九州市によりますと、毎年ソメイヨシノより2週間ほど早く花が開くといいます。

■訪れた人
「ソメイヨシノは咲いていないだろうなと思って来たのですが、早咲きの桜が意外と楽しめて良かったです。」

届き始めた春の便り。福岡の街が、ほのかなピンク色に染まる日が近づいています。