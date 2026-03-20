◆オープン戦 中日４―３ロッテ（２０日・バンテリンドーム）

中日は開幕投手に決まっている柳が先発したが、３回までに７９球を要し、４安打２失点で交代した。１３日の楽天戦では５回９失点と打ち込まれた右腕。この日が最後の調整登板となった。４回からは根尾が２回無失点。８回はパナマ代表としてＷＢＣに出場していたメヒアがオープン戦で初登板した。打線では１番に入ったカリステが２安打。初回先頭の中前打で先制の起点になり、２回に２号３ランを放った。

井上一樹監督の主な一問一答は以下

―開幕投手を任せる柳は最後のオープン戦登板

「前回は本人にとっても不甲斐ない試合になってしまったから。きょうは、この前より全然マシかな。開幕まであと１週間。前回、この２週間をどう使うかという話をしたけど、前回と変わらないとか、悪くなることがなかったことは一安心かな。試合後に（捕手の）石伊とも話したけど、もう少し改善点はある。改善点があるということは、さらに良くなる見込みがあるということだから。まずまずだったと評価してあげたい」

―改善点とは

「受けているキャッチャーが一番分かるから。石伊に感じたことは２人で話をしなさいよということは言っておきました。俺が柳と話すのなら、明日。柳自身も今日の投球を反省すると思うので、その結果を明日聞きたいです」

―残り１週間で調整を

「オープン戦で絶好調でもシーズンに入るとダメなこともあるし、逆にオープン戦で悪かったピッチャーが開幕して良くなることもある。そこのスイッチの入れ方に期待しています」

―交代の理由は球数か

「もう少し投げさせようかとも思ったけど、今日はそこまで投げさせる予定じゃなかったから、こんなもんでいいかなと」

―カリステが１番で活躍。上林が右脚を負傷しており、戦力になってほしい

「残り試合が少ない中でいろいろ試さないといけなくて、その筆頭だから。１番で機能するかどうかというところで、今日は見事にハマった。そのオーダーも全然ありかなと思います」

―メヒアが登板

「いきなりビシビシ投げろというのは酷だから。実戦が少なかったし、きょうは投げられて一安心」

―根尾は力んでいたか

「結果的に０点だったけど、ちょっと苦しい投球には見えましたよね。結果が０点だからオッケーというわけにはいかないので。他の頑張っている中継ぎと天秤にかけることになるし、また練ります」