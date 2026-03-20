元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）と佐々木健介（59）の長男・佐々木健之介さん（27）が20日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に北斗とともに出演。カナダから日本に拠点を移した理由を明かした。

健之介さんは18歳でカナダへ留学。現在は映像制作のお仕事をしており、撮影やコーディネート、翻訳、外国人へのインタビューなどを行っていると紹介された。

妻はプロレスラーの凛で、2022年5月に結婚。当初は別居婚だったが、その後、凛が健之介さんがいるカナダに渡り、23年8月に長女が誕生したが、昨年7月、カナダから日本へ拠点を移した。

MCの黒柳徹子が「お近くに住んでるんですって？」と現在の住まいが両親が住む実家に近くであることを聞かれた健之介さんは「車で15分くらいのところです」と説明。

とはいえ「自分ももともとカナダにいたんですけど、日本に戻ってきた理由の1つとして、やっぱりもっと娘を家族と一緒にいさせてあげたいなと思ったのと、自分は田んぼの真ん中で育ったので、そういうところで育ててあげたいなと思って」と明かした。

そんな健之介さんの子育てについて、北斗は「こんなに子煩悩になるとは思わなかったのでびっくりしてます。娘をかわいがってかわいがって凄いので。まだ若いですし、嫁が試合（プロレス）に復帰したので、一人で見てる時があるんですね。“助けて”って言ってくるかなと思ったら全然1日見ていても大丈夫みたいで」と感心した。