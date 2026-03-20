プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、今後の芸能活動について考えを語った。

ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にやす子への不適切なSNS投稿を理由に、活動を自粛した。昨年12月にプロレスラーとして再起。スターダムのリングに立ち続けている。テレビの生放送番組に出るのは、今回が騒動後、初めてだった。

MCの垣花正からは、「『5時夢』をきっかけに、これからいろんなメディアにも出ていこうと？」と尋ねられた。

フワちゃんは「オファーというか、お声があれば、ぜひぜひ。プロレスも頑張りつつ」と返答。「メディアは得意分野としてしっかり頑張っていきたいし、プロレスもみんな見て欲しいなと思うので、告知とかいっぱいさせてくださ〜い！」と笑顔でアピールした。

同番組は金曜コメンテーターにゲストを呼ぶのが恒例となっている。過去には「アンジャッシュ」渡部建や、「TKO」木下隆行、木本武宏ら、お騒がせ芸能人を果敢に起用。テレビ界の“観測気球”的な役割で注目されている。