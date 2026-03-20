◇NBAレイカーズ-ヒート(日本時間20日、カセヤ・センター)

レイカーズのルカ・ドンチッチが60得点で勝利に貢献。八村塁選手は途中出場し7得点、1リバウンド、1スティールをマークしました。

第1クオーター残り6分8秒からコートに立った八村選手は、残り3分46秒に得意の3Pシュートを沈めます。さらに、残り2分31秒にはゴール下でボールを受け、シュートを決めました。

八村選手は第2クオーター残り3分5秒。左サイドで相手をかわす巧みなフェイクを用いたジャンプシュートを成功。一方、後半は無得点で、八村選手は17分34秒の出場タイムで7得点1リバウンドの成績を残しました。

この日序盤は苦しいスタートとなったレイカーズ。第1クオーター、チームは29-42と大きくビハインド。それでも前半を6点差とし折り返すと、チームの要であるルカ・ドンチッチ選手がシーズンベストの60得点と大暴れ。第3クオーターを38-23とし、一気に試合をひっくり返すと、今季初の8連勝を飾りました。

前日19日のヒューストン・ロケッツ戦でも40得点9リバウンド10アシストをマーク。2夜続けて圧巻の活躍を見せています。