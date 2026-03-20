お笑いコンビ「ニッチェ」とタレントのひまひま（18）が20日、東京・赤坂TBS BLITZスタジオでTBSとNTTがコラボしたイベント「感情騎士 −エモーショナル・ナイト−」の取材会に参加した。

生成AIが普及している時代において子供たちが「自分で決める力」を育むための次世代エデュテインメントプロジェクト「e6 project（イーシックス・プロジェクト）」の第一弾。“お菓子の国”を舞台に協力して城を築くゲームなど、AIを駆使してその世界に没入し、頭や体を使って楽しめる体験型コンテンツが用意されている。

3人は実際に体験し、近藤くみこ（43）は「汗だくになりました（笑い）」と満喫した様子。2児の母である江上敬子（41）は「子供と絶対に一緒に楽しめる」と太鼓判を押し、「体を動かすブースと頭を使うブースがあって、最先端の技術で面白いことがスッとできる。近代的で大人も楽しめる」と笑顔を見せた。

ひまひまは「キラキラした世界」と表現し「ディズニーにいった気分」と振り返った。また、「AIってこんなに使い方あるんだと素直に思った」と目を丸くした。「ChatGPTなどで分からないことを聞く用途しかなかった。でも、こんな楽しい世界が広がっているんだって思いました」と述べた。近藤も「こうやってAIと関わっていけばいいんだって大人も勉強になる」と同調。江上も「子供が将来AIを用いたこういう仕事をやってみたいとか思うきっかけになるかもしれない」とイベントの有意義さを語った。

コンテンツの体験イベントは20日から22日まで。無料体験することができ、江上は「無料なのがすごい。信じられない」とアピールした。