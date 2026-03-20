2026年は“ミズノの年”？ 好調ドライバーに引っ張られ、アイアンも初週売り上げ3位にランクイン！【週間ギアランキング】
今年はミズノが好調なセールスを続けている。3月6日に発売されたドライバー「JPX ONE」は初回販売分がほぼ完売。アイアンでも「JPX S40フォージド」が初週3位と好スタートを切った。「JPX S40フォージド」の販売状況について二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに話を聞いた。
【写真】1位〜10位をまとめて発表！ アイアン売り上げランキング
「ドライバーと違って、アイアンは国内メーカーのモデルがよく売れていて、ミズノだと昨年発売した『ミズノプロ S3』や『ミズノプロ M-13』も好調でした。『JPX S40 フォージド』はその流れを継承しつつ、さらに加速している感じで評価が高い。『JPX ONE』ドライバーほど話題にはなっていませんが、着実にセールスを伸ばしています」 売れている要因は？ 「ミズノのフォージドアイアンとしては大きめのサイズですが、ミズノらしいオーソドックスな形状で構えやすい。もちろん、打感も良い。ミスヒットに強くてやさしいのに打感が良いところが人気につながっていると思います」 他の店舗に話を聞くと、『JPX ONE』ドライバーを購入した人が一緒に『JPX S40フォージド』を購入するケースが増えており、相乗効果でミズノが売れているそうだ。2026年は“ミズノの年”になるのか!? （アイアンランキング）1位 スリクソン ZXi52位 ゼクシオ143位 ミズノ JPX S40 フォージド ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新クラブもいいけれど少し古めな“名器”もあなどれない！ 関連記事「あなたのクラブもあるかも？ 女子プロが使用する名器図鑑」を要チェック
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