MLBの新シーズンが日本時間27日に開幕。WBCの熱狂そのまま、残り1週間と迫る開幕を前に、ドジャース・大谷翔平選手の昨季成績を振り返ります。

◆第1号は日本ファンの前で

2025年3月15日から19日に東京ドームで行われた、MLB東京シリーズ。その姿を一目見ようと駆けつけた日本のファンの前で、大谷選手の第1号HRが飛び出しました。

それは3月19日に行われたカブスとの開幕第2戦。5回に迎えた第3打席、159キロのストレートを捉えた打球は高々と放物線を描きセンター方向へ。開幕2試合目でのシーズン初ホームランは自己最速タイとなりました。

◆663日ぶりの投手復帰

日本凱旋で第1号アーチを描き、順調なスタートを切った大谷選手。5月には15本塁打と量産体制に入ると、6月17日には663日ぶりに待望の投手復帰を果たします。

「1番・投手」でスタメンに名を連ねると、エンゼルス時代の2023年8月23日レッズ戦以来となる先発マウンドへ。先頭から連打と暴投でピンチを背負い犠牲フライで1点を献上。それでも、最少失点で切り抜け、1回28球1失点でした。

その後、8月28日のレッズ戦では、登板11試合目にして初めて5イニングを投げきり、復帰後初の勝利投手となりました。

◆自身最多となる55HR

二刀流の大谷選手は、7月に5試合連続ホームランを達成するなど、3年連続の本塁打王争いを繰り広げます。

日本時間9月29日に行われた最終戦では、7回に55号ソロを放ち、自身のキャリアハイを24年に記録した54本から1本更新。カイル・シュワーバー選手(フィリーズ)の56本にわずか1本届かず、本塁打王とはなりませんでしたが、日米通算300号とMLB通算1000本安打も達成する記録ずくめの一年となりました。

◆2年連続の世界一へ

ポストシーズンでも二刀流は健在。ワールドシリーズ出場へ王手をかけて臨んだ、ナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦・ブリュワーズ戦に先発登板し、7回途中無失点10奪三振。打ってはシリーズ3本塁打と大活躍をみせ、ナ・リーグ優勝決定シリーズMVPを初受賞しました。

さらに、2年連続の世界一を目指したワールドシリーズでは、第3戦で2本のアーチを含む4安打5四球(4敬遠)と、脅威の1試合9出塁。第4戦ではシリーズ史上初の二刀流で出場すると、7回途中4失点でチームを勝利に導くことはできませんでした。

それでも、3勝3敗で迎えた勝負の第7戦。大谷選手は中3日での登板で、3回途中51球を投げ、3奪三振、3失点。打っては5打数2安打1四球と二刀流で奮闘し、見事連覇に貢献しました。

◆3年連続の“満票”MVP

打者として、打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014を記録。投手として、14試合に登板し、1勝1敗、防御率2.87の成績を残した大谷選手。

ワールドシリーズ連覇を達成した功績が称えられ、ナ・リーグMVPに3年連続の“満票”で選ばれました(4度目の受賞)。

そのほか優秀指名打者に贈られる「エドガー・マルティネス賞」は5年連続5度目。各リーグ最も優れた打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」は3年連続3度目。そして、打撃ベストナインに相当する「シルバースラッガー賞」は3年連続4度目の受賞など、数々の栄冠を手にしました。

3月に行われたWBCでは準々決勝で散った侍ジャパン。悔し涙をのんだ大谷選手は、MLBシーズンでどのような活躍を見せてくれるのでしょうか。