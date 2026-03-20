プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、レスラー活動について語った。

ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にやす子への不適切なSNS投稿を理由に、活動を自粛した。昨年12月にプロレスラーとして再起。スターダムのリングに立ち続けている。テレビの生放送番組に出るのは、今回が騒動後、初めてだった。

番組では、昨年12月29日の両国国技館大会の試合をハイライトで放送した。葉月とのシングルマッチ。フワちゃんは何度もドロップキックを繰り出すも、ダメージを与えられず、逆に強烈なドロップキックをお見舞いされ、一発でぶっ倒れた。「師匠の葉月さんという方を相手にしたんですけど、全然倒れなくて」と振り返った。

MC垣花正からは「これ、めっちゃ痛いでしょう？当たり前のことですけど。ドロップキックを食らった時」と問われた。フワちゃんは「めちゃくちゃ痛いし、容赦なく顔とかに蹴ってくるので、ホントに首が飛んでっちゃいそうです」と返答。「毎日、あざだらけで頑張ってます」と明かした。

不祥事の後だけに、会場での野次やブーイングも気になるところ。フワちゃんは「野次とかも、しょっぱい動きとかしちゃうと、“ちゃんとやれ！”って」と答えた。あくまで試合内容に対しての不満の声だという。

ミッツ・マングローブからは「プロレスに関しての野次か」とツッコミが。フワちゃんは「意外と空気を読んでくれて、温かい声援をいただきます。みんな凄い優しい方です」と笑顔で答えた。

ミッツはさらに「野次、思い浮かんだわ。甘いドロップキックとかやったりしたら、“誤爆！”って言う」とのいじりが。フワちゃんは「勘弁してください。何も言えないです、私からはもう」と苦笑いしていた。