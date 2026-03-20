【大人気連載プレイバック】#63

【飯田氏コラム】未経験なのに…突然の二塁起用に「はい」としか言えず

■飯田哲也氏「すべては野村ヤクルトが教えてくれた」（第34回=2020年）

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はヤクルトで活躍し、現在はチーフ投手コーチを務める伊藤智仁氏について綴られた、飯田哲也氏による「すべては野村ヤクルトが教えてくれた」（第34回=2020年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

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ソフトバンクの中村晃（30）は、僕が考える「理想的な打者」のひとりです。タイミングの取り方、球をとらえる技術は群を抜いており、追い込まれてもファウルで粘れるしぶとさもある。何より選球眼が良く、ボール球に手を出さないので三振も少ない。

これまでのシーズン最多三振は580打席に立った2018年の68個。176本で最多安打を打った14年は、638打席でたったの61三振です。

ちなみに、昨季のパ・リーグの最多三振は楽天の浅村栄斗で162三振（635打席）でした。

中村はこれで3割を打つのだから、言うことはありません。性格もマジメで、ほっとけばいつまでも黙々と練習をしている選手でした。

ただ、職人肌でガンコ。コーチのアドバイスよりも自分の感覚を信じるタイプです。誰かにああしろ、こうしろと言われるのが好きではない。このあたりは右の巧打者、内川聖一と似ていますね。

内川と同様に、中村への指導も「もう少しゆっくり振ってみたら？」と、ワンポイントにとどめて、それ以上踏み込まないのがベストです。一言いえば、中村は自分のスイングがどうなっているかに自然と気付き、現状を分析して改善に取り組む。その意味では手間がかからない選手です。

外野守備もうまく、球際の強さ、判断力はずばぬけている。捕れる範囲の打球は確実にさばく堅実性はホークスで一番でしょう。

その守備に関しては、かわいそうなことをしたと今でも思います。

中村は外野手登録ですが、一塁守備にも定評がある。もちろん、2つのポジションを守れることは選手自身の出場機会増につながりますし、首脳陣にとっても便利な存在です。

ところが、中村はあまりに使い勝手が良すぎた。ヒットを量産し、内外野の守備もうまい。

じゃあ、この選手をどこで使う？ 一塁？ 右翼？ 左翼？ 使い勝手がいいから固定できない。1試合ごとに左翼、一塁、右翼と守備位置がコロコロ変わった時期もあったほど。それこそ試合当日のスタメン会議まで、ポジションが決まらないことが多かった。中村にすれば、「今日はどこを守るんだろうか」と漠然とした不安を抱えながら、球場に来るわけです。

守備位置が決まったら早めに本人に伝えなくてはならない。これが遅いと、中村はすねるというか、怒るんですよ。

「飯田さーん、今日（の守備位置）はどこっすかあ？」

という感じです。

内野と外野では試合前練習の内容も異なる。そりゃあ、中村が不機嫌になるのも当然です。それでも、腐らずに取り組んでくれたのだから、感謝しかありません。

ここからは僕のプロ入り前から現役引退までを振り返ってみようかと思います。

▽いいだ・てつや 1968年5月、東京都調布市生まれ。千葉県の拓大紅陵高を経て、86年ドラフト4位で捕手としてヤクルト入団。日本一と称された中堅守備と俊足を生かした打撃でヤクルト黄金期を支えた。2006年に楽天で引退。07〜13年はヤクルトで、15年から昨季までソフトバンクでコーチを務めた。現役通算1505試合で1248安打、363打点、48本塁打、234盗塁、打率.273。ゴールデングラブ賞7回（91〜97年）、92年盗塁王。日本シリーズ優秀選手賞2回（92、93年）。

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