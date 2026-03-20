【山粼武司 これが俺の生きる道】#70

【続きを読む】伊原春樹監督との“壮絶確執”の前日譚 監督就任を知って絶望、引退が頭を過ぎった

2003年、「オリックス山粼武司」として初めてのシーズンが幕を開けた。

3月28日、近鉄との開幕戦は「7番・DH」でスタメン出場。4打数1安打だった。しかし、チームは開幕4連敗。前年の最下位を引きずるかのように低調だった。

球団は俺をホームランバッターとして期待してくれていたようだったが、4月はスタメン落ちすることも少なくなかった。そして開幕20試合目となる4月23日、石毛宏典監督が成績不振（7勝12敗1分け）で電撃解任される。

試合前、監督室に呼ばれて行ってみると、石毛監督はこう言った。

「タケシ、俺、今日でクビなんだ」

驚いた。そんなニュースは出ていなかったことはもちろんだが、そんな大事なことを試合前に俺へ言ってきたことにもびっくりした。なぜなら、それまで俺は一度も石毛監督に4番で起用されたことがなかったから。

「だから、最後におまえに4番を打ってほしいんだよ」

石毛監督はそう続けた。今まで4番で使ってくれなかったのに何で？という疑問が頭をよぎったが、期待に応えようとバットを振った。「4番・一塁」で結果は4打数1安打。チームは石毛監督のラストゲームに奮起して5対4で勝利した。

翌24日から石毛さんの後任として指揮を執ったのは、打撃コーチだったレオン・リー。すごく可愛がってもらい、俺にとっては兄貴分のような存在だった。

キャンプ中には、通訳を交えて食事に行ったことも。息子は元メジャーリーガーのデレク・リー。「息子をどうやってメジャーリーガーに育てたの？」なんて、話を聞いた。

レオン采配は独特だった。監督に就任した際、選手を集めてこう言った。

「野球なんて好きにやれ。一回から六回までは自分たちのポテンシャルで戦ってくれていい。サインなんて出さない。その代わり、ひとつだけお願いがある。七回から九回の3イニングだけは俺の言うことを聞いてくれ」

実際、六回まではノーサイン。盗塁もバントも選手が個々に判断していた。後に楽天でお世話になる野村克也監督もそうで、盗塁が得意ではない俺もグリーンライトだった。「行けるなら行っていい。その代わり、やるからには絶対にセーフになれよ」というスタンス。仕掛けるからにはしっかりした根拠が必要だという考えだった。

レオンが監督だったときは、試合が終わるとすでに次の試合のスタメンがホワイトボードに張り出されていた。選手はおのおの、「明日、自分はスタメンだな」「明日は4番か」などと、自分の仕事をいち早く把握できたおかげで、一日かけて心と体の準備ができた。

発表されたスタメンを当日になって「やっぱりやーめた」と、何の理由もなく変更することもなかった。そんなことが頻発したら、選手との信頼関係は崩れてしまう。

もちろん、ケガや体調不良など、アクシデントがあった場合は話は別。選手と事前に相談して納得したうえで変更した。

すごくいい仕組みだったなと今でも思う。レオン監督の手法は、俺の野球人生において大きな財産になっている。

（山粼武司／元プロ野球選手）

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次回からは日刊ゲンダイの紙面で大きな反響を呼んだ伊原春樹監督との“壮絶確執”に突入。プロ野球ファンは関連記事【続きを読む】…から要チェックだ。