アジア株 軒並み下落、週末にかけても調整圧力が優勢 アジア株 軒並み下落、週末にかけても調整圧力が優勢

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東京時間17:38現在

香港ハンセン指数 25277.32（-223.26 -0.88%）

中国上海総合指数 3957.05（-49.50 -1.24%）

台湾加権指数 33543.88（-145.80 -0.43%）

韓国総合株価指数 5781.20（+17.98 +0.31%）

豪ＡＳＸ２００指数 8428.45（-69.34 -0.82%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74821.44（+614.20 +0.83%）



２０日のアジア株は軒並み下落。今週は中東有事による原油高が世界全般のエネルギー価格上昇への警戒感につながっている。昨日までに発表された一連の主要国中銀金融政策発表では、今後のインフレ圧力の長期化が警戒されており、株式市場にとっては利下げ観測の後退が逆風となっている。



上海総合指数は大幅続落。構成銘柄の８６％が下落。下落率上位は、ヘルスケア・繊維製造の山東奥揚環保科技 (002172)、新素材（炭素繊維）の中復神鷹 (688295)、医療機器の麦瀾徳 (688273)、石炭・化学工業の山西路安化工科技 (601699)など。一方、上昇率上位は、Yuanjie Semiconductor Technology (長光華芯)、Shanghai Hiuv New Materials Co (海優新材)、Yuneng Technology Co Ltd (碰能科技)、Suzhou Everbright Photonics (長光華芯光電技術)など、半導体や新素材セクターに集中した。



香港ハンセン指数は続落。３分の２弱の銘柄が下落した。下落率上位は、家電・スマートフォンの小米集団（01810）、ＥＣ・クラウドの阿里巴巴集団（09988）、半導体製造の中芯国際集成電路製造（00981）、電気通信サービスの中国聯通（00762）など。一方、上昇率上位は、スポーツ用品の李寧（02331）、自動車の吉利汽車控股（00175）、生命保険の友邦保険控股（01299）、太陽光関連の信義光能（00968）などが買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。３分の２以上の銘柄が下落した。下落率上位は、産金・探査のオーラバンダマイニングやグレートランドリソーシズ、アルミニウム大手のアルコアなど。一方、産金・探査のカタリストメタルズ（CYL）、電気通信インフラのコーラス（CNU）、医薬品卸・小売のシグマヘルスケア（SIG）などが買われた。産金セクター内では個別材料により明暗が分かれた。

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