ドル円１５８．４５近辺、ユーロドル１．１５７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は158.45近辺、ユーロドルは1.1570近辺で推移している。ドル円はロンドン朝方につけた高値158.45レベルに再び顔合わせ。ユーロドルはロンドン朝方の1.1553付近の安値から1.1570付近へと反発している。ユーロ円が183.37付近に高値を伸ばしてきている。総じて円売り圧力が優勢になっている。アジア株が軟調だった一方、欧州株は堅調に取引を開始している。



USD/JPY 158.43 EUR/USD 1.1569 EUR/JPY 183.30

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