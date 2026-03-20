女優の宮粼あおいが２０日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）のトークライブに出席した。

同作に織田信長の妹・市役で出演中の宮粼は、２００８年の「篤姫」で主演を経験。自身３回目となる大河に「（主演の仲野）太賀さんと池松（壮亮）さんがすごくいい空間を作ろうとしている。大河はキャストの出入りが激しいので（雰囲気が）できあがった現場に入るのはすごく緊張するけど、２人がウェルカムな感じで迎えてくれるので安心した」と振り返った。

絶世の美女として知られた市を演じるが「『篤姫』もそうですけど、実在した人物を演じる責任はすごく感じる」。他の俳優が演じてきたイメージが残る役に「お話をいただいた時に『私で大丈夫か』と思った」。今までとイメージが違ったとしてもお市さんを楽しんでもらいたい。今は自分だけが演じていることを自信に変えて楽しめている」と語った。

豊臣秀長を演じる仲野について「以前共演した時に『何て素敵な役者さんだ』と思った。とても真面目だし、役に向き合っていた。今回お話をいただいて、太賀さん（が主演）の大河は絶対いい作品になると思った。１年以上の撮影を駆け抜ける太賀くんを見届けたい」としみじみ語った。

主演した「篤姫」の話をするだけで「一生泣ける」という宮粼。「大河の現場って幸せなんですよね。絶対に忘れられない時間になる。それを今（仲野が）味わっていると思うとニヤケちゃう。本当にうらやましい」と、先輩役者らしくエールを送った。

信長役の小栗旬については「中学生の頃から知っているので、ちょっと遠い親戚みたいな気持ちがある。照れくささもあるけど、現場では小栗さんの言葉に安心感がある」とほほ笑んだ。

イベントには市の夫・浅井長政役の中島歩も出席した。