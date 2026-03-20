◇プロ野球オープン戦 中日4-3ロッテ(20日、バンテリンドーム)

中日がロッテの反撃をしのぎ、接戦を制しました。

初回、先頭のカリステ選手がヒットで出塁。その後、内野ゴロ2つで2アウト3塁とし、4番の細川成也選手が一塁線を破るタイムリー二塁打で先制します。

2回は2つの四球で好機を作り、カリステ選手がレフトスタンドへ3ランを放ち、追加点。ロッテ先発のドラフト2位ルーキー毛利海大投手から序盤で4得点となりました。

先発の柳裕也投手は、前回登板の楽天戦で3本の本塁打を浴びるなど、5回9失点。この日は3回に西川史礁選手にライトのホームランテラスに飛び込む一発を献上。3回2失点の内容でした。

4回からマウンドに上がった2番手の根尾昂投手は、1アウトから友杉篤輝選手に四球を与えましたが、後続を打ち取り無失点。回またぎとなった5回は、大阪桐蔭高校で同期の藤原恭大選手に背中を抜ける暴投があるなど、四死球で得点圏にランナーを背負う展開。それでもポランコ選手を併殺打で2回無失点としました。

2点リードの7回は梅野雄吾投手が藤原選手に右中間を破る長打を許しますが、ライトの板山祐太郎選手、セカンドの田中幹也選手と無駄のない連係プレーで3塁でタッチアウト。その後、2アウトから好機を作られ、山本大斗選手にタイムリーを浴び、1点差に迫られます。

8回は5番手のメヒア投手が先頭打者を出すと、代走の和田康士朗選手の盗塁や送りバントで1アウト3塁のピンチ。それでも宮崎竜成選手の2球目、捕手の加藤匠馬選手からの3塁へのけん制で、見事にタッチアウト。9回は勝野昌慶投手が3人で締めて、逃げ切りました。

中日はオープン戦8勝6敗2分の成績。打線ではカリステ選手が2安打3打点、細川選手が2本の二塁打と躍動しました。