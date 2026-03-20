沖田絃乃、『ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』で先代ゴジュウイーグルに 『仮面ライダーガッチャード』でアトロポス役
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズをさかのぼる前日譚で木村魁希演じる熊手真白を中心に「先代ゴジュウジャー」を描く、TTFCオリジナルスピンオフ作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』の追加キャストが発表された。
【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』ポスター
「先代ゴジュウイーグル／糸切緑子（イトキリ・ミドリコ）」を演じるのは沖田絃乃。“何でも記憶する天才少女”として大人顔負けの力を発揮する緑子だが、純粋無垢な子供らしい一面も。『仮面ライダーガッチャード』（2023年）に登場した「冥黒の三姉妹」の長女・アトロポス役で、幼い見た目ながらも冷酷なキャラクターで強烈な印象を残した沖田。本作品では打って変わって、癒しの存在として先代ゴジュウジャーの結束に欠かせない役割を担う。
また、熊手真白を中心に先代ゴジュウジャーが集結したポスタービジュアルと30秒予告も解禁。厳かな雰囲気のなか「先代」として威風堂々たる佇まいが印象的な圧巻のビジュアルにも注目だ。本作品の配信開始日が4月19日に決定した。
■コメント
【沖田絃乃】
――オファーをもらった感想。
【沖田】オファーをいただいた時は、すごく驚きました。また東映特撮作品に携わることができてうれしいです。撮影の時も、みんな優しくて、楽しかったです！
――ファンへメッセージ。
【沖田】今作では、ヒーロー側のかっこいい女の子を演じました。冷静で、時々子供らしい一面も垣間見える役柄なので、難しかったけど工夫して頑張りました！ぜひ！ご覧ください！
【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』ポスター
「先代ゴジュウイーグル／糸切緑子（イトキリ・ミドリコ）」を演じるのは沖田絃乃。“何でも記憶する天才少女”として大人顔負けの力を発揮する緑子だが、純粋無垢な子供らしい一面も。『仮面ライダーガッチャード』（2023年）に登場した「冥黒の三姉妹」の長女・アトロポス役で、幼い見た目ながらも冷酷なキャラクターで強烈な印象を残した沖田。本作品では打って変わって、癒しの存在として先代ゴジュウジャーの結束に欠かせない役割を担う。
■コメント
【沖田絃乃】
――オファーをもらった感想。
【沖田】オファーをいただいた時は、すごく驚きました。また東映特撮作品に携わることができてうれしいです。撮影の時も、みんな優しくて、楽しかったです！
――ファンへメッセージ。
【沖田】今作では、ヒーロー側のかっこいい女の子を演じました。冷静で、時々子供らしい一面も垣間見える役柄なので、難しかったけど工夫して頑張りました！ぜひ！ご覧ください！