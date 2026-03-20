『カンブリア宮殿』新MC、前任者にリスペクト「“小池栄子力”を勉強したい」 エゴサーチしない宣言も
テレビ東京の経済トーク番組『カンブリア宮殿』（毎週木曜 後11：06）の新MCに就任した作家・金原ひとみ氏と音楽クリエイター・ヒャダインが20日、都内のスタジオで行われた収録後会見に出席。前任者である作家・村上龍氏＆俳優・小池栄子への想いを語った。
【写真】セットも一新！壮大な宮殿にたたずむMC陣
同番組は、2006年4月の放送開始から20周年の節目にリニューアルされる。それに合わせ、MCが作家・村上龍氏＆俳優・小池栄子から金原氏＆ヒャダインに引き継がれる。
金原氏は、村上氏の作風にも触れつつ、「カンブリアでも視点が固定されていて、ブレない。だからこそ安心して見ていられるけど、揺さぶられるという魅力があると思います」と分析。「自分も見習い、硫酸のようにはなれないかもしれないですが、影響を受けつつ、追いかけていきたいなと思います」と意気込んだ。
一方、ヒャダインは、小池が務めていた”V振り”に苦戦中。「小池栄子力を勉強したい」という思いで、録画を見て、研究を重ねているそう。「どうしても比べて、『終わったな』『クオリティ落ちたな』という声があると思います。ただ、エゴサーチをしないと決めたので、その声は聞こえません。新しい『カンブリア宮殿』を作っていきたいと思います」と笑いを織り交ぜながら、思いを口にした。
同番組では、MCが時代の先端を走る企業のトップをゲストに招き、“大人のための経済トークショー”として経営層やビジネスマンから圧倒的な支持を得てきた。2006年4月の放送開始から20周年の節目にリニューアルされ、その魅力を引き継ぎながら、新たな時代に向けて番組初となるMC交代を行う。
【写真】セットも一新！壮大な宮殿にたたずむMC陣
同番組は、2006年4月の放送開始から20周年の節目にリニューアルされる。それに合わせ、MCが作家・村上龍氏＆俳優・小池栄子から金原氏＆ヒャダインに引き継がれる。
一方、ヒャダインは、小池が務めていた”V振り”に苦戦中。「小池栄子力を勉強したい」という思いで、録画を見て、研究を重ねているそう。「どうしても比べて、『終わったな』『クオリティ落ちたな』という声があると思います。ただ、エゴサーチをしないと決めたので、その声は聞こえません。新しい『カンブリア宮殿』を作っていきたいと思います」と笑いを織り交ぜながら、思いを口にした。
同番組では、MCが時代の先端を走る企業のトップをゲストに招き、“大人のための経済トークショー”として経営層やビジネスマンから圧倒的な支持を得てきた。2006年4月の放送開始から20周年の節目にリニューアルされ、その魅力を引き継ぎながら、新たな時代に向けて番組初となるMC交代を行う。