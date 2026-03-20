ヒーローズは、4月5日に放送開始予定のアニメ「ニワトリ・ファイター」について、日本国内の放送・配信情報および最新PVを公開した。

「ニワトリ・ファイター」は、世界50カ国以上で支持されている桜谷シュウ氏による同名マンガを原作としたアニメ作品。中毒性の高いキャラクターや迫力満点のアクションを特徴としている。米国・Adult Swim（アダルトスイム）でのプレミア放送告知直後から世界中で話題を呼び、関連PV総再生数は1,422万回（※1）を突破した。また、公開初日にXにてAdult Swimが運営する「ニワトリ・ファイター」の放送枠「#Toonami」がトレンド入りし「#RoosterFighter」もトレンドに浮上した。

（※1）Adult SwimおよびVIZ Media公開のPV関連動画合計数。2026年3月時点。

【Official Anime Trailer #2 | Rooster Fighter | VIZ】

日本国内では、4月5日24時30分（翌0時30分）より順次、以下のプラットフォームにて配信が開始される。

【見放題配信】

・ABEMA

・Lemino

・U-NEXT

・dアニメストア（本店、ニコニコ支店、Amazon支店）

・DMM TV

・アニメタイムズ

・Hulu

・アニメ放題

・FOD

・ニコニコ

・AnimeFesta

・ふらっと動画

・バンダイチャンネル

・ビデオマーケット

・J:COM STREAM 見放題（4月8日より順次配信）

・みるプラス（4月8日より順次配信）

・TELASA（4月8日より順次配信）

・Prime Video（4月12日より順次配信）

【無料配信】

・ABEMA

・ニコニコ生放送

【都度課金配信】

・Prime Video

・ニコニコチャンネル

・ビデオマーケット

・music.jp

・カンテレドーガ

国内テレビ放送に加え、カートゥーンネットワークでの取り扱いも決定している。

・TOKYO MX：4月5日～ 毎週日曜24時～24時30分

・カートゥーンネットワーク：4月5日～ 毎週日曜24時～24時30分

・BS日テレ：4月6日～ 毎週月曜23時30分～24時

なお、日本に先行し、世界各国でもプレミア展開が続々決定している。

・北米・中南米：3月14日、Adult Swimの人気枠「TOONAMI」にて英語吹替プレミア放送開始。中南米でも同日放送中（スペイン語・ポルトガル語吹替）。

・グローバル配信：3月15日より、米国はHulu、カナダ・イギリス・ドイツ・フランス・オーストラリア・メキシコ・ブラジル等の主要国では「Disney+」にて順次配信。

・アジア：Medialinkをマスターライセンシーとし、日本を除くアジア全域（中国[香港、台湾を含む]、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インド等）の主要プラットフォーム（Ani-One YouTube, Bilibili, Crunchyrollほか）にて大規模展開が始動中。

アニメ「ニワトリ・ファイター」作品概要

【イントロダクション】

これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。

突如現われ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。 街が破壊され、絶望に暮れる人々……。誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう1つの影が――！

「テメーら、トサカにくるぜ！！」

人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！

【STAFF】

・原作：桜谷シュウ（HERO'S Web連載）

・監督：鈴木 大介

・脚本：瀬古 浩司

・キャラクターデザイン：茶之原 拓也、Shin Joseph

・美術監督：野山 裕司

・色彩設計：松下 由佳

・撮影監督：渡辺 啓介、林 翔子

・編集：日髙 初美

・音楽：高橋 哲也（テラムジカ）

・オープニングテーマ：「What's a Hero?」DARUMA Rollin’

・エンディングテーマ：「We're Loose Stars」高橋 哲也

・音響監督：長崎 行男

・音響効果：川田 清貴

・音響制作：ブシロードムーブ

・アニメーションプロデューサー：保住 昇汰

・制作：サンジゲン

・企画プロデュース：SOLA ENTERTAINMENT

・制作プロデュース： VIZ Media / ヒーローズ

（敬称略）

【CAST】

・ケイジ：三宅 健太

・ピヨ子：井澤 詩織

・エリザベス：本多 真梨子

・ケイスケ：大野 智敬

（敬称略）

(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media