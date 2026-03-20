ロフトのお買物はPayPayがお得！3月29日まで″最大5％戻ってくるクーポンが使えるよ。
2026年3月19日現在、ロフトでお買い物するときはPayPayを使うとお得です。3月29日まで、PayPayで支払うとPayPayポイントが最大5％戻ってくるクーポンが登場しています。
期間中は何度もクーポンが使える
PayPayアプリ内に、全国のロフト123店舗とロフトネットストアで使えるPayPayクーポンが登場中。
1円以上のお買物をPayPayで支払うと、最大5％のPayPayポイントが戻ってきます（一部店舗を除く）。
付与上限は1回あたり1000ポイントまで。期間中は何回でも使えます。
クーポンは、ロフト店舗用のPayPayクーポンと、ロフトネットストア用のPayPayクーポンの2種類あります。
ロフトネットストア用のPayPayクーポンは、ロフト店舗用のPayPayクーポン取得ページ内「その他のクーポン」から取得できます。
なお、還元上限額に達すると早期終了する場合があります。
期間中に、ロフトでお買い物する予定のある人は、PayPayクーポンをチェックしてみて。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部