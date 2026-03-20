MAZZEL、ドラマ『セラピーゲーム』EDテーマ「Only You」を一発撮り！スペシャルピアノアレンジで披露

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BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループMAZZELが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。

■いろんな愛の形を肯定してくれる「Only You」という楽曲がたくさんの方に届いて、色んな方が救われてくださったらいい（MAZZEL）

MAZZELはSKY-HIが手がけたオーディションドキュメンタリー番組『MISSION×2』から誕生したBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ。

今回披露されるのは「Only You」はBillboard Japan Download Songs、Billboard Japan Hot Shot SongsにてMAZZELとして初めての一位獲得した楽曲。

そしてメンバーのNAOYAがW主演を務めたドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマでもある「Only You」を披露。スペシャルピアノアレンジにて一発撮りパフォーマンス。

MAZZELが登場する『THE FIRST TAKE』第649回は、3月22日22時よりプレミア公開。

■MAZZELコメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/