MAZZEL、ドラマ『セラピーゲーム』EDテーマ「Only You」を一発撮り！スペシャルピアノアレンジで披露
BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループMAZZELが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。
■いろんな愛の形を肯定してくれる「Only You」という楽曲がたくさんの方に届いて、色んな方が救われてくださったらいい（MAZZEL）
MAZZELはSKY-HIが手がけたオーディションドキュメンタリー番組『MISSION×2』から誕生したBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ。
今回披露されるのは「Only You」はBillboard Japan Download Songs、Billboard Japan Hot Shot SongsにてMAZZELとして初めての一位獲得した楽曲。
そしてメンバーのNAOYAがW主演を務めたドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマでもある「Only You」を披露。スペシャルピアノアレンジにて一発撮りパフォーマンス。
MAZZELが登場する『THE FIRST TAKE』第649回は、3月22日22時よりプレミア公開。
■MAZZELコメント
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
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『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
MAZZEL OFFICIAL SITE
https://mazzel.tokyo/