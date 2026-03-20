春のセンバツ高校野球２日目。注目の近畿勢が登場です。

◆第一試合◆ 滋賀学園(滋賀)対 長崎西(長崎)

第１試合には近畿から滋賀学園が登場。滋賀学園といえば、新たな甲子園名物となったキレキレのダンス！この日も長崎西との試合を盛り上げます。

（滋賀学園 藤川倖生 ３年）「大会で緊張する場面もあるので助けてもらっています」

応援団の声援を受け勝利なるか！？１点を追う１回、チャンスで４番・中野壮真選手がレフトの頭を超える２点タイムリーツーベースを放ちたちま逆転に成功します。これにはアルプスの応援もキレキレ！

その後、同点に追いつかれますが、５回。ノーアウトでランナー２塁のチャンスで３番・吉森爽心選手がライトの頭を超えるタイムリースリベースヒットを放ち勝ち越します。

しかし８回、一打同点のピンチに陥ります。２人目の伴田蒼生投手がキレキレのピッチング！応援を力に変え滋賀学園が接戦をものにしました。

◆第三試合◆ 花巻東(岩手) 対 智弁学園(奈良)

第２試合はプロ注目の織田翔希投手率いる神奈川の横浜が登場。鹿児島の上村学園との試合に臨みます。

３回、神村打線につかまり２点を失います。

試合はそのまま９回へ。諦めない横浜、最後に満塁のチャンスが訪れますが…あと一歩及ばず。春連覇はなりませんでした。

◆第二試合◆ 横浜(神奈川) 対 神村学園(鹿児島)

第３試合はＷＢＣにも出場した大谷翔平選手、菊池雄星投手の母校・岩手の花巻東と岡本和真選手の母校・奈良の智弁学園が対決。

３回、１アウト３塁のチャンスで智弁学園のキャプテン・角谷哲人選手が左中間へのタイムリーヒットを放ち智弁学園が先制。

投げてはエース・杉本真滉投手が７奪三振の完封！智弁学園が２回戦に進出しました。