20周年『カンブリア宮殿』、MC初交代も相性バッチリ 村上龍氏＆小池栄子→金原ひとみ氏＆ヒャダインに引き継ぎ
テレビ東京の経済トーク番組『カンブリア宮殿』（毎週木曜 後11：06）が、2006年4月の放送開始から20周年の節目にリニューアルされる。それに合わせ、MCが作家・村上龍氏＆俳優・小池栄子から作家・金原ひとみ氏＆音楽クリエイター・ヒャダインに引き継がれる。
【写真】セットも一新！壮大な宮殿にたたずむMC陣
金原氏とヒャダインは、放送3回分の収録後に記者会見に登壇。かなり打ち解けた様子で、金原氏は「ヒャダインさんがいなければ、ヒャダインさんを選んでくれたプロデューサーにも感謝したいくらいいなければならない存在になっています」と感謝。ヒャダインも「金原さんは初回の放送では、緊張してるようでしたが、きょうの収録でどんどん慣れてきて、2人のキャッチボールができるようになり、ますます良くなりました」と笑顔を見せ、「伸びしろしか感じません」と胸を張った。
同番組では、村上氏と小池が時代の先端を走る企業のトップをゲストに招き、“大人のための経済トークショー”として経営層やビジネスマンから圧倒的な支持を得てきた。その魅力を引き継ぎながら、新たな時代に向けて番組初となるMC交代を行う。
メインインタビュアーを務めるのは、当時20歳にしてデビュー作『蛇にピアス』で芥川賞を受賞した作家・金原氏。その後も時代を鋭く切り取る話題作を次々発表して数々の文学賞を受賞するなど、20年以上にわたり日本の文学界をけん引してきた。そんな金原とともにインタビュアーを務めるのは、音楽クリエイターのヒャダイン。多くの人気アイドルやアーティストへの楽曲提供、アニメやゲームの作詞・作曲・編曲を手掛けるほか、自身もアーティスト・タレントとしてマルチに活躍している。
同世代のトップクリエイター2人が感性をぶつけ合い、化学反応を起こしながら異分野である企業トップに切り込んでいく。胸躍りワクワクする新時代の経済トークショーを届ける。
【写真】セットも一新！壮大な宮殿にたたずむMC陣
金原氏とヒャダインは、放送3回分の収録後に記者会見に登壇。かなり打ち解けた様子で、金原氏は「ヒャダインさんがいなければ、ヒャダインさんを選んでくれたプロデューサーにも感謝したいくらいいなければならない存在になっています」と感謝。ヒャダインも「金原さんは初回の放送では、緊張してるようでしたが、きょうの収録でどんどん慣れてきて、2人のキャッチボールができるようになり、ますます良くなりました」と笑顔を見せ、「伸びしろしか感じません」と胸を張った。
メインインタビュアーを務めるのは、当時20歳にしてデビュー作『蛇にピアス』で芥川賞を受賞した作家・金原氏。その後も時代を鋭く切り取る話題作を次々発表して数々の文学賞を受賞するなど、20年以上にわたり日本の文学界をけん引してきた。そんな金原とともにインタビュアーを務めるのは、音楽クリエイターのヒャダイン。多くの人気アイドルやアーティストへの楽曲提供、アニメやゲームの作詞・作曲・編曲を手掛けるほか、自身もアーティスト・タレントとしてマルチに活躍している。
同世代のトップクリエイター2人が感性をぶつけ合い、化学反応を起こしながら異分野である企業トップに切り込んでいく。胸躍りワクワクする新時代の経済トークショーを届ける。