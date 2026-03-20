元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）と佐々木健介（59）の長男・佐々木健之介さん（27）が20日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に北斗とともに出演。

健之介さんは18歳でカナダへ留学。現在は映像制作のお仕事をしており、撮影やコーディネート、翻訳、外国人へのインタビューなどを行っていると紹介された。妻はプロレスラーの凛で、2022年5月に結婚。翌23年8月に長女が誕生し、娘は2歳になった。

子供の頃の健之介さんが次男・誠之介とともにテレビの取材を受けた映像が紹介され、「ああいうふうには（お父さんのように）扱われたくない」と話している姿がオンエアされると、MCの黒柳徹子が「扱われなかった？」と質問。健之介さんは「そうですね」と笑いつつ、母が「鬼嫁」と言われていたことには「そのまんまですから。鬼嫁だとは思いますね」とさらり。「普段も父に対してはキャラとかじゃなくて、いつもあんな感じですね」と笑った。

北斗は笑いつつ、凛について「嫁がやっぱり5つ年上なんですよ。なので、そういう面ではしっかり（していて）、いいのかなって思います。この子にも合ってたんじゃないかな」とコメント。

健之介も「（妻は）母とは性格で言うと真逆ですね。結構サバサバしていて。（母は）すぐ感情的になるんで。噴火させないように必死です」と苦笑した。