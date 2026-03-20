◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)

サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は19日、準々決勝で敗れた4チームによるプレーオフが行われ、W杯に出場する全6チームが決まりました。

今大会はグループステージは各組4チームずつに分かれて実施。各組上位2チームと、3位のうち成績上位の2チームが準々決勝に進出しました。

決勝トーナメントでは準決勝に進出したチームが「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」の出場権獲得。準々決勝で敗れた4チームもプレーオフで勝利すれば切符をつかみます。

準々決勝でオーストラリアに敗れた北朝鮮は、チャイニーズ・タイペイに4-0で勝利。一方、準々決勝で日本に0-7と大差で敗れたフィリピンは、ウズベキスタンに2-0で勝利しました。

これですでに決勝進出を決めている日本、オーストラリアやベスト4の中国、韓国に加えて、今大会で決まる計6チームが決定。

また日本はこの大会で、2大会ぶり3度目のアジア女王を狙い、21日にオーストラリアと決勝戦を戦います。

▽この大会でのW杯切符獲得チーム

オーストラリア、日本、中国、韓国、北朝鮮、フィリピン

▽日本の日程結果3月4日 GS第1節 ○ 2-0 チャイニーズ・タイペイ3月7日 GS第2節 ○ 11-0 インド3月10日 GS第3節 ○ 4-0 ベトナム3月15日 準々決勝 ○ 7-0 フィリピン3月18日 準決勝 ○ 4-1 韓国3月21日 決勝 vsオーストラリア