3月19日に放送された『アメトーーク！』（テレビ朝日）の企画は「色々あった同期芸人」。2012年デビューの芸人たちが集合し、若手時代から現在までのエピソードを語った。

やはり注目されたのは昨年9月に4年間の交際を終了した元カップル、オズワルドの伊藤俊介と蛙亭のイワクラ。番組開始すぐにイワクラが

「去年の9月にお別れしまして。それまでずっと共演NGということで。テレビとかライブとか。伊藤さんが『付き合ってる状態でテレビ出ても面白くならねえから』という理由でNGを出されて。今回別れて共演がOKってことで…今日どれだけ面白くしてくれるんだろうな」

と、いきなり伊藤を煽って対戦開始となった。かつては本誌が熱愛を報じたこの2人だったが……。

「結婚を視野に交際、同棲もしていたようですが、2025年11月2日のABEMA『チャンスの時間』のお悩み相談企画で伊藤さんが9月に破局していたと発表。理由としては『自分が全部悪い』と完全降伏状態でした。今年1月11日の『有吉クイズ』（テレビ朝日）ではイワクラさんが伊藤さんについて『めちゃくちゃ結婚すると思っていたんですけど、めっちゃリアルに考えたときに、ぜんぜんこいつ、無理かも』とぶっちゃけ。最大の理由は『旦那さんになったとき、まったく頼れない』ことで『本当に生活が終わってる。病院とか行かない。一緒に健康診断行こうって言っても、“まぁまぁまぁ”って言われたりとか。死ぬ確率高い奴と、結婚せんくない？全部、私が言ってくることに反発してくる。それがいちばんムカついて……』とリアルな“別れの理由”を語っていました」（芸能記者）

そして今回の破局後初共演では、伊藤が同期から総叩きされる展開となった。

「伊藤さんは『4日くらい前にマジギレされている』と怯えた様子。同期の結婚式で乾杯の挨拶をした伊藤さんは、イワクラさんとの別れを“喪中”と例えてイジり、イワクラさんが激怒。伊藤さんを自宅に呼びつけ、謝らせたことを明かしました。同じ式に出ていた同期たちもイワクラさんを支持。伊藤さんは『俺、毎回これだと無理だよー』と頭を抱えていました」（前出・記者）

さらに、別れた今頃になって告白の詳細を明かすハメにも陥り、イワクラが「新宿の公園で告白しようとしたけど踏みとどまった」ところ、伊藤から「付き合うべ」と交際申し込みがあったと明かした。

「イワクラさんが惚れ込んで始まった交際だったものの、最終的には『別れる理由が40個』というほど修復不能な状態になったそうです。いちばん腹が立ったのは同棲を決めた時、初めてベッドの購入をおねだりしたところ、『“ごめん、お金ないのよ”って言われまして。お前、値段聞けや！って』と激白。ギャンブル好きの芸人仲間には金を貸しているのに、自分に使う金はないのかと怒りをぶちまけていました」（前出・記者）

Xでは破局後のふたりのリアルなやり取りに好意的な反応。

《イワクラちゃん最高やな 伊藤をギャフンと言わせたね 最高ねんけど》

《伊藤が「付き合ってるとオモロくなくなるから」という理由でイワクラを共演NGにしてたんやから、晴れて共演したらそりゃオモロくせなあかんのは伊藤やろ》

《個人的にはイワクラちゃんのお別れして、凹むだけ凹んでスッキリして、次に進む女性の強さを感じた。そして伊藤さんのお別れした後の未練さ、まだ心がイワクラちゃんに残っているであろう気持ちを感じた》

と、全体的にイワクラに同情的な論調が目立つ。

「伊藤さんは昨年12月、後輩コンビ『素敵じゃないか』の結婚披露飲み会の画像をXに投稿し《結婚おめでとう一番付き合いが長い後輩！相方のセフレを好きになった男とは思えないくらい幸せになれ！素敵じゃないか！》と書いて大炎上。イワクラさんへの数々の雑な扱いに加えて“ノンデリカシー”キャラが浸透しているため、風当たりが強いですね。番組では同期のフォローもあり、しっかり面白い展開になっていたので、しばらくは破局カップル共演することでの出演が続くかもしれません」（前出・記者）

別れもしっかり笑いに変えて、破局トークでしばらくは安泰かも。