3月19日、お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬が表舞台に復帰することが、各紙で報じられた。同日、所属事務所のホリプロコムが公式サイトで活動再開を報告。さらに小沢本人も、サイト内でコメントを出している。

「コメントの中で小沢さんは《自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています》と語っています。現時点で何か仕事が決まっているわけではないとしながらも《もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです》という思いを吐露しました。

2024年初頭、芸人の性加害問題に関連して、女性を呼んだ飲み会の中心人物として浮上したことで、小沢さんは芸能活動を休止しました。当初は『何ら恥じる点がない』と発表されていたものの、具体的な説明もないまま、姿を消したのです」（芸能担当記者）

活動休止中の約2年間は、本人のコメントにもあるように「自分を見つめなおす」期間となったようだ。

本誌は2024年11月、“隠遁生活”を送っていた彼の姿をキャッチしている。金髪で長いひげを生やしていた小沢は、この日、マネージャーと都内の焼肉店で3時間もの間、話し込んでいた。当時、小沢本人に復帰の予定について聞いたが、本人は答えず、後日、事務所から「私どもからお話しすることはありません」とだけ回答があった。この様子に、別の芸能事務所関係者は「マネージャーと食事をしていたということは、復帰に向けて話し合いをしていたと思って間違いないでしょう」と見解を示している。

「その後も、小沢さんの近況は断片的に伝えられてきました。2025年7月には『女性自身』が近況を報じており、それによれば、同年4月から慶應義塾大学の通信教育課程で学んでいるとのことでした。そこで報じられた写真では、体つきもがっしりしており、印象の変化を感じさせました。

今回の活動再開発表前日には、『女性セブンプラス』が、小沢さんの今後について、コント赤信号の“リーダー”こと渡辺正行さんが立ち上げたお笑いライブ『ラ・ママ新人コント大会』に、新人として出演するのではないか、と報じています」（同前）

学芸に励み、自己研鑽に努めた様子の小沢だが、活動再開には「説明責任がなされていない」との意見が多い。晴れやかな気持ちで、舞台に立ってほしいものだが……。