小池百合子東京都知事が「おばさん」と呼ばれて不快感を示したことに、元２ちゃんねる管理人のひろゆき氏や元参院議員のガーシー（東谷義和）が持論を述べた。

事の発端は鳥取県の平井伸治知事が１８日に県議会で少子化対策を問われた際、「鳥取県は財政的に厳しい。東京都にはすぐにやる『おばさん』がいらっしゃる」と小池氏を念頭に置いた発言で物議を醸したことだ。

小池氏は１９日、「知事自らが先頭に立ってこうした『おじさん発言』をしているからこそ、女性がその土地に希望を持てなくなる」「こないだはセクハラで辞められた知事もおられましたし、トップとしてですね、女性に対して、またいろんな思いをどう伝えるかというのは影響が大きいですから、よくご注意なさった方がよろしいんじゃないでしょうか」と批判していた。

ひろゆき氏は２０日、Ｘに「小池都知事が『おばさん』と呼ばれることに不快感ってのがよくわからないんだけど、７３歳って『おばあさん』でしょ。高齢女性の呼称は、おばさん、おばあさんでしょ。高齢男性は、おじさん、おじいさん」とポストした。

ガーシーも「関西やと友達のおかんも店で働いてる年配の女性も全部まとめておばちゃん呼びやけどな笑笑 おっちゃん、おばちゃんって呼ぶことが距離感縮め、親しみやすくなんねんけど。だいたいオレは自分のリスナーを愛を込めて、ジジババと呼んでるｗ」と反応していた。ガーシーと小池氏はともに兵庫県の出身だ。

当の平井氏は２０日、自身の発言について「敬愛の情を込めた」「特定の人に向かって言ったのではない」と釈明した。