フリーアナウンサーの有働由美子が２０日、ニッポン放送「うどうのらじお」に出演。大の阪神ファン目線から今年のペナントレースを見通した。

有働は、先のＷＢＣでの、侍ジャパン爍原敗戦瓩縫轡腑奪を引きずっていると吐露。アシスタントの熊谷実帆アナから「プロ野球開幕しますから。日本のプロ野球が」と励まされると、「そうですね。なんか今年はプロ野球開幕しても、どう考えても阪神ぶっちぎり、一人勝ち。なんか本当申し訳ない気持ちで」と一転して強気の姿勢を見せた。

続けて「いや、もうなんか、いつもだったら『負けないぞ〜』とか言うんですけど、そういうことも言えない感じの、なんか『すみません…』っていう気持ちでね」と圧勝ムードを漂わせた。

阪神の開幕カードは東京ドームに乗り込んでの巨人戦（２７日）。村上頌樹が開幕投手を務めるが、有働は「うちはもう去年の段階から、藤川球児監督が『開幕はお前だ』っていう、つまりもうその時点でチーム編成というものが立ってるわけですよね。で、お相手の読売ジャイアンツさんが、開幕投手はなんか新人の方（竹丸和幸）だって、ルーキーの方だっていうことで。いや、私はそういう思い切った起用って素晴らしいと思うんですけど…（小声で）『ま、共に頑張ろうね』という気持ち」と冷たくあざ笑った。

しかし、あまりに余裕を見せすぎたと思ったのか、すぐさま「いやでもこんなん言うててね、阪神が負けたらもうほんまに、『すみませんでした』っていう。土下座しなきゃいけないんですけど」と釈明。

熊谷アナが「余裕な有働さんですね、今は」と笑うと、有働は「開幕前は何とでも言えますので…」と頭をかいていた。