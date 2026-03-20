「ミス東スポ２０２４」の幕田みゆが２０日、東京・秋葉原でＤＶＤ「恋は電撃のように」のリリースイベントを行い、セクシーショットを見せつけた。

今回が２本目のＤＶＤリリースとなる幕田は、今作について「家庭教師のお姉さんを演じる私が、生徒と恋をする物語です。温泉シーンもあって、手ブラしてるところも見られますよ！」とアピール。パッケージでは、まるで爛疋蹈鵐献腓気洵瓠△い筺△修谿幣紊墨出の多いセクシーランジェリー姿を見せているが、幕田は「みなさんが思っているエッチな先生を体現できたかな〜」と出来ばえについて胸を張った。

そうなると気になるのが、一部のファンや関係者の間で猗魔女ママ瓩箸靴特里蕕譴詈貎討糧娠だ。現在、過激パフォーマンス集団「電撃ネットワーク」の一員として活動する幕田だが、加入当初は母親にバレて、ケガを心配する母親と深夜のタイマン口ゲンカを繰り広げた過去がある。

今回の母親の反応を聞くと、「またケンカになりましたよ。今回はＬＩＮＥ上でです」と暴露。娘が爛疋蹈鵐献腓気洵甍幣紊鵬畄磴箆出をしたら心配するのも無理はないが、幕田は一歩も引かず…。最後は母親から「オマエはクレイジーだ！」と言って呆れられ、渋々、今作の発売を認めてもらったという。

ちなみに電撃ネットワークのメンバーの反応について幕田は「事務所に行くとサンプル映像がスクリーンに流されて、ゲラゲラ笑ってイジられてます」。身内からもネタ扱いされている現状を告白したが、幕田は一切ブレる様子はなく、早くも３本目のＤＶＤリリースを目標に掲げた。