【無印良品の服】が大当たり！ 40・50代が春に羽織りたい♡「優秀ジャケット」

軽めの羽織りが活躍する春。シンプルで着まわしやすいジャケットを持っていると、ヘビロテできそうです。そこで今回紹介するのは【無印良品】の「優秀ジャケット」。ミドル世代に似合うきれいめのデザインで、この春はワンランク上の着こなしを楽しめるはず。

サラッと羽織れるリネン生地のジャケット

【無印良品】「婦人 太番手リネンジャケット」\12,900（税込）

春にぴったりな、爽やかなリネンジャケット。襟付きのデザインできちんと感があり、大人カジュアルに取り入れやすい一枚です。両サイドの大きめポケットと配色ボタンもポイント。ショート丈なので、ボリュームのあるボトムスとも好バランスに着こなせそうです。

着まわし力◎ シンプルなノーカラージャケット

【無印良品】「婦人 コットン混ブークレニットジャケット」\9,990（税込）

きれいめにもカジュアルにも振りやすいノーカラーのジャケット。Tシャツと合わせたシンプルコーデや、ボウタイブラウスでフェミニンに仕上げるのもおすすめ。2種類の糸を織り交ぜた立体感のある編み地で「優しい肌触りが特長」（公式サイトより）とのこと。上品な印象で、オンオフ問わず着まわせるのも魅力です。

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writer：Emika.M