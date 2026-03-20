アルゼンチン代表のアウェーユニが「日本代表だと思った」

サッカー日本代表の2026年アウェーユニホームが20日に発表されて注目を集めたが、同日はアディダス社と契約する海外勢のアウェーユニホームも続々と発表された。そんな中、アルゼンチン代表のユニホームが「なんか日本代表っぽい」と話題になっている。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のサッカー専門Xは「2026年FIFAワールドカップに向けた、アルゼンチン代表のアウェーユニホームが発表された」と投稿し、実物を公開。濃い青を基調としたデザインで、両袖にはアディダス伝統の三本線が入っている。これに多くの日本人ファンがX上で反応。というのも、どことなくこれまでの日本代表のホームユニホームと雰囲気が似ているからだ。

「なんか日本代表っぽい」

「日本のホームユニかと思ったらアルゼンチン代表だった！」

「和風感満載」

「何か侍ブルーぽいユニフォームだね」

「日本代表だと思ったの俺だけじゃなかった 笑」

「なんでアルゼンチンの方が日本っぽいんだよ」

「ええかっこいい」

「これに八咫烏つけてほしい」

「かっこよ!! 日本がこれが良かった」

日本もこの日、アウェーユニホームを発表しており、高い注目度だった。

なお、日本のコンセプトは「COLORS」で、一人ひとり異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を、11色のストライプスによって表現。ホームユニホームのコンセプトである「HORIZON（水平線）」とも呼応している。デザイン面では、オフホワイトを基調としたボディに、日本のサッカーファミリーを象徴する赤が中央に、左右にカラフルな線が配置。エンブレムは史上初のモノクロ仕様を採用している。



（THE ANSWER編集部）