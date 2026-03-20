大容量1KWhで高出力に対応した超小型ポータブル電源「DJI Power 1000 Mini」を試す！約11.5Kgと片手でも持てる【レビュー】
|片手で持てる小型なポータブル電源「DJI Power 1000 Mini」をレビュー！
ポータブル電源は小型モデルとしては可搬性の高い300Wh前後の容量が一般的です。ただし、ポータブル電源としては容量が小さいため、長時間の利用には向いていません。また高出力の家電では利用できないため、利用機器が限定されます。そうした課題を解決したポータブル電源「DJI Power 1000 Mini（型番：DYM1000M）」がDJIの日本法人であるDJI JAPANより2026年2月10日（火）に発売されました。
またDJI Power 1000 Miniと各アクセサリーがセットになった車内電源ソケットコンボが62,040円、ドローン急速充電コンボが56,650円、100W折りたたみ式ソーラーパネルコンボが71,665円、車内急速充電コンボが58,410円で販売されています。今回、そんなDJI Power 1000 MiniをDJI JAPANよりご提供いただき、実際に試してみましたのでその模様を紹介したいと思います。
DJI Power 1000 Miniの正面
DJI Power 1000 Miniはバッテリー容量が1008Whながらも質量が約11.5Kg、サイズが約314×212×216mmとなっており、1KWhクラスのポータブル電源としては超小型となっています。電池の種類はリン酸鉄リチウムイオン電池（LFP電池）で、安全設計を採用しており、釘刺し試験に合格しているとのこと。また4000回の充放電サイクル後でも約80％の容量を維持するようになっています。
さらにインテリジェントバッテリー管理システム（BMS）として内蔵温度センサーを10個備えており、リアルタイムの温度と動作状況、充電の入出力状態をリアルタイムにスマートフォン（スマホ）など向けアプリ「DJI Home」で確認でき、外装には難燃性素材を採用し、最大1tの静的耐荷重性能、最大5000mの高度でも正常に動作、ポッティング工程のインバーターを保護で雨や結露、塩水噴霧のある環境下でも安全に動作します。
DJI Homeアプリで入力・出力の確認画面
DJI Power 1000 Miniの側面
DJI Power 1000 Miniの上面
DJI JAPANよりリリーズされている以前に紹介した1KWhクラスのポータブル電源であるDJI Power 1000 V2と比較すると、ほぼ半分の大きさとなります。DJI Power 1000 V2は重量約14.2kgでサイズも大きいため、両手で可搬するスタイルですが、DJI Power 1000 Miniは片手で持ち歩くことができました。
DJI Power 1000 V2とDJI Power 1000 Miniの比較
DJI Power 1000 Miniを片手で運搬
ポートは4つのACコンセント（最大1000W／連続800W）、2つのUSB-Aポート（最大出力電力12W）、1つのUSB-Cポート（最大出力電力100W）を搭載しています。またSDCポートを介して特定の1200W家電製品に対応しています。さらに100W巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵しており、手軽にスマホなどの充電ができます。
DJI Power 1000 Miniの搭載ポート
100W巻き取り式USB-Cケーブル
本体の充電は家庭用電源、ソーラー、カーチャージャーで可能です。家庭用電源では58分で80％まで、75分で100%まで充電できる急速充電に対応しています。
家庭用電源で充電
屋外などでは400W MPPTモジュールも内蔵されているため、ソーラーパネルに直接接続でき、ソーラーパネルによる充電ができ、SDCポートにDJI Power MC4ソーラー充電ケーブル（別売）とIBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル（オプション）にてパススルー充電が可能です。なお、このパネルを2枚使ってDJI Powerソーラーパネル用MC4パラレルケーブル（別売り）で並列接続を行うと200W充電ができますので、充電時間を短縮できます。
IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル2枚で充電例
一方、車での充電は400Wのカーチャージャーが内蔵されているため、DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル（別売）を使用すれば、走行中でも160分でフル充電できます。
DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル（別売）
またバックアップ電源としての機能を搭載しており、電源の入ったDJI Power 1000 MiniにAC出力ポート経由でデバイスが接続され、ともに家庭用電源から電力が供給されている場合にポータブル電源はデフォルトでUPS（無停電電源装置）モードに入ります。停電が発生した場合にはDJI Power 1000 Miniは0.01秒以内に接続された製品への電力供給を開始します。また災害時に役立つLEDライトを内蔵しています。
LEDライトを内蔵
実際にDJI Power 1000 Miniを利用してみると、小型サイズながらも大容量のメリットを感じることができます。300Whのポータブル電源にてちょこっと家電（250W）で400mlのお湯を沸かす場合には3回程度しか湯沸かしができませんが、DJI Power 1000 Miniは10回程度の湯沸かしができますので実用的です。
DJI Power 1000 Miniとちょこっと家電で利用例
また電気毛布（50W）を利用する際には300Whのポータブル電源では6時間程度の利用時間となりますが、DJI Power 1000 Miniでは20時間利用できますので、車中泊などで一晩利用する場合も安心して利用ができます。
DJI Power 1000 Miniと電気毛布で利用例
なお、EV車の日産サクラを100W充電を使用する場合は13A程度の出力が必要となり、DJI Power 1000 Miniは10Aの出力のため、充電は不可でした。なお、DJI Power 1000 V2は20Aで出力できるため、EVの充電は可能です。
DJI Power 1000 MiniでEV充電の例
このようにDJI Power 1000 Miniは小型ながらも1KWhの大容量を持つため、キャンプや車中泊で実用的です。従来の1KWhクラスのポータブル電源が大きなサイズのため使用を断念していた人や300Whクラスの小型なポータブル電源で容量不足を感じている人にはDJI Power 1000 Miniはオススメできると感じました。気になった方は是非、チェックしてみてください。
DJI Power 1000 Miniポータブル電源、1008Wh LFPバッテリー、コンパクトサイズ、最大出力1000W、わずか58分で0〜80%まで充電、車載充電器とMPPTモジュール内蔵、家庭用発電機、キャンプ用
DJI
記事執筆：伊藤浩一
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