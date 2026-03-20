

中道改革連合／小川淳也 代表

中道改革連合の小川淳也代表が20日、代表就任後、初めて地元の香川に入りました。

（中道改革連合／小川淳也 代表）

「今からはやりたいことをやっていきたいと思っています。それは何よりもこの行き詰まった社会をどのようにすれば立て直していけるのか、その道筋を描くことです」

中道の小川代表は20日正午から、高松市で街頭演説を行いました。

日本時間の20日未明に行われた日米首脳会談については、石油などエネルギーの安定供給に向けて高市総理がトランプ大統領と問題意識を共有したことは評価できるとしました。

一方、「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」という高市総理の発言は「日本国民の感覚とずれている」と批判しました。

小川代表にとっては、2月13日に中道改革連合の代表に就任して以後、初めての地元・香川での街頭演説でした。

（中道改革連合／小川淳也 代表）

「（Q.代表となってから初めての香川での活動について）うれしくてしょうがないですね。『お帰り』という声も飛ばせていただいたりして。（自分の政治活動が）市井（市民）の声によってつくり上げられていることを、改めてしみじみと感謝と共に痛感していました」